El implacable alegato de Pepe Viyuela sobre la vivienda en España: "Hay que intervenir"

El icónico y polifacético actor Pepe Viyuela, licenciado en Filosofía y Bellas Artes y conocido especialmente por su papel de Chema Martínez en la serie Aída, ha sido el invitado de este lunes en La Revuelta, programa nocturno de RTVE con David Broncano como su presentador.

Durante la conversación en la que él hablaba del dinero que tenía en la cuenta bancaria, del que se mostraba orgulloso de no tener ninguna deuda, han hablado sobre uno de los grandes dramas de España: la vivienda. El alegato que ha hecho Viyuela sobre la situación que muchos están viviendo, tanto en el alquiler como en la compra de una casa ha sido implacable.

"Cada vez van a ser menos los que hereden [una casa] porque ahora mismo la gente joven es muy difícil que sea propietaria; es una forma de decir que hay que tomar medidas, no seguir especulando tanto con la vivienda", ha expresado al principio de su reflexión.

"Hay que intervenir"

"A lo mejor se me acusa de comunista repugnante, más de una vez me lo han dicho, nunca he pertenecido a ningún partido, pero yo creo que intervenir en el mercado de la vivienda es importante", ha defendido Viyuela.

Para el actor, ahora mismo está en manos de "monstruos que creen que pueden hacer de su capa un sayo y lo que es un derecho constitucional se convierte en el privilegio de muy pocos". Y añade: "Sí, hay que intervenir y hay que hacer que el alquiler sea más barato y construir más vivienda social".

El público de La Revuelta ha roto a aplaudir y le han empezado a gritar: "¡Presidente, presidente!". Sarcástico, Viyuela respondía: "No sabríais lo que pasaría, fijaos que no puedo ni abrir una silla".

El gran drama de la vivienda

Un estudio de Fotocasa destaca que la vivienda de segunda mano se ha disparado un 21% en el último año, alcanzando los 3.014 euros el metro cuadrado, la primera vez que se pasa de los 3.000 euros el metro cuadrado desde la última crisis inmobiliaria hace más de 10 años.

En marzo, el alquiler ha subido a los 14,46 euros el metro cuadrado, el más alto que ha registrado el portal inmobiliario Por primera vez en la historia reciente, los precios de la vivienda en compra y en alquiler alcanzan máximos de forma simultánea, superando incluso los registros de la burbuja de 2007", indican.