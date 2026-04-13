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Un español explica cómo funciona el mercado inmobiliario en Noruega: "Aquí puedes perder la casa de tus sueños en cinco minutos"
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Un español explica cómo funciona el mercado inmobiliario en Noruega: "Aquí puedes perder la casa de tus sueños en cinco minutos"

"Y sólo porque alguien ofreció mil euros más que tú".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Imagen de la ciudad Noruega de Bergen.
Imagen de la ciudad Noruega de Bergen.GETTY

El usuario de TikTok palsand91, español que vive en Noruega, ha dado mucho de qué hablar tras explicar cómo funciona en ese país el sistema de compra de viviendas.

"En Noruega puedes perder la casa de tus sueños en cinco minutos. Y sólo porque alguien ofreció mil euros más que tú", empieza diciendo antes de resaltar que "comprar una vivienda en Bergen no es lo mismo que en España". 

"Aquí no negocias tranquilo ni firmas cuando quieres tampoco. Tú vas a la visita, la casa te gusta y empieza una batalla encarnizada para la subasta entre los compradores. La gente empieza a subir el precio en tiempo real: 1.000 euros más, 5.000 euros más, 10.000 euros más. Es lo que hemos viendo", asegura.

"Si te lo piensas mucho, la casa desaparece"

"Y el dueño puede aceptar la oferta que mejor le convenga y se termina la subasta. Es decir: si te lo piensas mucho, la casa desaparece. Por eso, mucha gente dice que comprar una vivienda en Noruega es más una competición que una compra. ¿Te parece un sistema justo? ¿Comprarías una casa así?", pregunta.

En los comentarios hay opiniones para todos los gustos. Por ejemplo, un usuario se posiciona claramente a favor: "100% justo, el vendedor tiene la libertad de vender a quien quiere al precio que quiere... ¿qué más justo que eso?".

"Creo que es un buen sistema cuando hay muchísimos más compradores que casas en venta. Nunca he podido ganar una subasta porque siento que el precio no lo vale. Mucha gente da de más porque piensan vivir ahí para toda la vida. Yo no, yo pienso si podré vender en dos años a ese precio. Pero también existe la posibilidad de comprar esas casas que nadie ha ofertado o comprar un proyecto de construcción que tiene precio fijo (y así es como he podido comprar)", apunta otro.

"¿Pero cómo gestionas una hipoteca?"

Otra gente ve problemas: "¿Pero cómo gestionas una hipoteca? No solo se trata del incremento de los intereses del préstamo tasado, sino que si necesitases recalcularlo y necesitas aumentar el préstamo, este valdría menos, por lo tanto, el interés se dispararía cada vez que recalculas la hipoteca".

"A ver justo es, pero cómodo no. Vivo en Bélgica y trabajo en Holanda, en ambos países es exactamente lo mismo. Por eso las inmobiliarias te pueden ayudar a gestionar una hipoteca, que puede ser del 100%, pero siempre te recomiendan tener un unos ahorros o un extra de dinero por si te toca pujar por la casa, eso sale de tu bolsillo", explica otro. 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
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Subdirector de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, trabajó en El Día de Valladolid, en El País y en Los 40 como jefe de redes sociales. En El HuffPost ha ocupado varios cargos desde 2012, como responsable de fin de semana y jefe de Virales. Ha escrito una novela: 'Agua Pasada', con ediciones Maeva.

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