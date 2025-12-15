Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocos han respondido más claro que Pepe Viyuela al 21% de los españoles que creen que con Franco se vivía mejor
Apunta una clave: la educación. 

Rodrigo Carretero
pepe viyuela
El actor Pepe Viyuela.GETTY

El actor Pepe Viyuela, ganador entre otros premios de un Premio Onda y de un Premio Max, ha respondido con una claridad absoluta a ese 21,3% de los españoles que, según el CIS, cree que el franquismo fue "bueno" o "muy bueno".

"Creo que una de las fallas más importantes de esto que hemos llamado Transición ha sido precisamente la falta de valor para condenar de una manera clara lo que fue la dictadura", ha señalado el actor en el canal de YouTube de Rubén Sánchez, en el que señala que "probablemente eso haya generado que en estos momentos exista gente que siga pensando que aquello no era tan malo o que incluso se vivía mejor, esa frase tan manida". 

Viyuela lamenta que esa frase de que "en la dictadura o con Franco se podía vivir mejor" "es una cantinela": "Yo, que nací antes, tampoco estudié la Guerra Civil y la parte de la Guerra Civil que estudié era quizá demasiado escorada hacia la complicidad con quienes tuviera la responsabilidad absoluta de aquella tragedia, que fueron quienes se levantaron en armas y quienes violaron el régimen que había sido votado y elegido por los ciudadanos". 

"Hasta el punto", subraya el actor, "de que hoy en día vivimos en una Monarquía que es heredera directa de aquella dictadura": "No sé qué hubiera habido que hacer en su momento ni si tendríamos que haber exigido un referéndum, al menos, sobre si los ciudadanos y las ciudadanas queríamos la Monarquía una vez que Franco murió". 

"Se obvió por miedo"

"Todo aquello se obvió por miedo. Esa Transición se hizo sin el rigor necesario y sin que a los programas escolares se llevase un estudio pormenorizado de qué es lo que había pasado en la guerra, por qué había estallado y, sobre todo, qué había pasado durante los años posteriores y los vencedores siguieron machacando y reprimiendo y haciendo la vida imposible a quienes no estaban en su cuerda ideológica", recuerda.

"Eso, creo, ahora lo estamos pagando. Durante unos años estuvimos vacunados contra esta horda ultraderechista que está ocupando el mundo fue quizá porque teníamos un poco vivo ese espíritu, pero enseguida gran parte de la sociedad se ha lanzado en brazos de este discurso del odio y apologístico de la dictadura y de la figura del dictador", se lamenta.

Una "estúpida idea"

Viyuela subraya que todo ello es debido a la formación y que "si hubiésemos estudiado a fondo esto y estuviéramos más formados, no nos dejaríamos convencer tan fácilmente de esa estúpida idea de que con una dictadura se vive mejor que en democracia". 

"La más imperfecta de las democracias es muchísimo mejor siempre que cualquier tipo de dictadura. Y la nuestra fue de las más sangrientas, con lo cual muy mal tendría que estar nuestra democracia para poder decir con razón que entonces estábamos mejor que ahora. Es completamente absurdo, ridículo y en boca de quien lo diga es fruto de la ignorancia o fruto de una mala fe absoluta", asevera. 

