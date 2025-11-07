El importante mensaje de esta veterinaria con lo que está ocurriendo en el mundo con la caza furtiva: da un dato que da miedo

La veterinaria Fabiola Quesada, protagonista del próximo programa de TVE La doctora Fabiola Jones en el que divulgará y contará cómo es su trabajo para preservar la fauna salvaje en África, estuvo este jueves en La Revuelta de David Broncano para hablar de ese nuevo espacio.

Durante su entrevista, Quesada aprovechó para dejar un importante mensaje sobre cómo la caza furtiva está consiguiendo terminar o situar en problemas a muchas especies, como los rinocerontes.

La naturalista, que también le entregó a Broncano un peluche de un rinoceronte contó que ella ha criado a muchos bebés de esta especie porque "se siguen matando a miles de rinocerontes y de elefantes, hay mucho furtivismo".

"La caza furtiva de caza de animales salvajes es entre las top tres de mercado ilegal del mundo. El cuerno es queratina y es un producto que cuantos menos ejemplares haya más valor tiene, entonces si estos animales llegan a la extinción más valor tendrá", denunció.

Así es su labor en Sudáfrica

Quesada, entonces, contó que ella se dedica a proteger a los adultos y también a los bebés que quedan después de que sus familias las hayan matado para robarles el cuerno. "Les quitan el cuerno y se quedan ahí, es de las cosas más terribles que están pasando en el mundo. Pasan muchas cosas pero esto es...", le respondió Broncano, que dejó una frase que retumbó: "Los animales se extinguen y nunca jamás más veremos otro".

Ahí es cuando la veterinaria contó su caso y cómo ha evolucionado la población de estos animales en la última década: "Hay subespecies de rinoceronte blanco y otra de negro que ya se han extinguido, una en 2021 y otra en 2011".

"Llevo 15 años en Sudáfrica y la población de rinocerontes en los últimos 10 años es la mitad, han pasado de 20.000 a 10.000", concluyó Quesada.