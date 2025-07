El 'número 2' de Feijóo desvela cuál es su "objeto fetiche": sorpresa, tiene que ver con Feijóo

El 'número 2' de Feijóo y quien ha ejercido como su 'mano derecha' ya durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia para desembarcar junto a él en Génova 13, Miguel Tellado, ha sido el protagonista de una entrevista publicada por ABC este lunes. En dicha conversación con el mencionado diario, Tellado ahonda en la serie de argumentaciones que el propio Feijóo lleva proclamando desde que en el pasado Congreso Nacional del PP desvelase que la estrategia popular pasa por gobernar solo, sin meter a la ultraderecha de Vox en un hipotético Ejecutivo de coalición.

En dicha entrevista, Tellado ha vuelto a asegurar que cree que los de Abascal -a pesar de las reiteradas advertencias de estos- les dejaría las manos libres para poder conformar un Gobierno monocolor del PP: "Estoy seguro de que Vox no será un impedimento para que Feijóo sea presidente". Con todo, y ya en la primera pregunta, Tellado ha sido cuestionado por una de esas curiosidades, dejando una respuesta en la que revela una intimidad.

"¿Tiene algún objeto fetiche que siempre le acompañe en sus mudanzas?", le preguntan de primeras al nuevo secretario general del PP. A lo que Tellado no duda en responder afirmativamente: "Es curioso, porque sí que es verdad". Y ese "objeto fetiche" tiene mucho que ver con su jefe. El propio Feijóo.

El 'objeto fetiche' de Miguel Tellado

En este sentido, Tellado ha desvelado que ese 'objeto fetiche' le viene acompañando desde la etapa gallega. "Es curioso, porque sí que es verdad que desde que me vine a Madrid de Galicia hay una fotografía que me acompaña en cada uno de los despachos donde he estado", desvela Tellado, indicando que se trata de una fotografía de Feijóo, antes de explicar el motivo.

"Y es la foto de la primera victoria electoral de Alberto Núñez Feijóo conmigo como secretario general del PP de Galicia", detalla Tellado, precisando que "esa foto ha estado conmigo en el despacho de la sede del PP de Galicia, se vino al de la vicesecretaría de Organización cuando en 2022 me trasladé a Madrid, me acompañó luego al despacho del Congreso de los Diputados y hoy está en la pared del despacho de la Secretaría General del Partido Popular de España".