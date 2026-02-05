El fuerte viento desprende en Sevilla una de las azucenas del campanario de la Giralda

La Policía Local de Sevilla ha acordonado esta mañana parte de la plaza Virgen de los Reyes de la capital andaluza ante la caída de elementos de la estructura de La Giralda, previsiblemente debido al viento y la lluvia.

Emergencias del Ayuntamiento ha informado en sus redes sociales oficiales de que los desprendimientos se han detectado poco antes de las 7:00 de la mañana, y 15 minutos después se ha acordonado la plaza situada en su base.

El elemento desprendido sería una de las azucenas del campanario de la Giralda, según ABC Sevilla. Fue en 1751 cuando se colocaron en la terraza superior al campanario cuatro jarras con azucenas, cada una en una esquina, las cuales representan el símbolo de la pureza de María. Las piezas actuales sustituyen a las originales, muy deterioradas por el paso del tiempo, y fueron restauradas por el orfebre Fernando Marmolejo Camargo.

El monumento de La Giralda tiene casi 100 metros de altura y fue levantado en el siglo XII.