Publicado en el BOE: el Gobierno convoca el concurso para comprar urnas para "procesos electorales"

Desde que se celebraron las elecciones generales de julio de 2023, que el PP ganó pero que permitió la reelección de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la oposición lleva exigiendo al líder del Ejecutivo la convocatoria de nuevos comicios. En estos años, Sánchez no ha logrado aprobar Presupuestos, está sacudido por diferentes casos de corrupción y, además, no parece tener garantizada una mayoría parlamentaria con los vaivenes de Junts y Podemos.

Frente a estas exigencias, el presidente del Gobierno mantiene que las elecciones serán sí o sí cuando tocan: en 2027. Como las legislaturas duran cuatro años, lo previsible es que éstas fueran convocadas en el mes de septiembre del próximo año. Sin embargo, la sombra de un nuevo adelanto sobrevuela frecuentemente sobre la política nacional.

Al respecto, la Dirección General de Política Interior del Ministerio del Interior ha convocado un concurso para licitar urnas y material para procesos electorales por valor de 1,4 millones de euros, para los procesos electorales, según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El texto precisa que se trata de la "adquisición y distribución de diverso material electoral, distribuido en 2 lotes, con motivo de la celebración de los procesos electorales o consultas populares que se convoquen durante el período de vigencia de dicho acuerdo marco que será de cuatro años".

Los dos lotes a los que se refiere son urnas de votación y kits de material de oficina por un valor estimado de 1.423.151,46 euros. El número propuesto de operadores para participar es de 5 y el máximo, de 20.

El plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación es hasta las 12:00 horas del 20 de marzo de 2026.

¿Más cerca de las elecciones generales?

¿Esto supone que Sánchez tiene previsto convocar elecciones? Lamentamos desanimar a la derecha, pero esto no significa que el presidente del Gobierno vaya a anunciar comicios en los próximos meses. El Ejecutivo, así, se adelanta a la agenda y prepara ya el terreno para cuando toque ir a elecciones, sin una fecha concreta. El año pasado, por ejemplo, el BOE también publicó un anuncio de licitación para el “suministro y distribución de sobres electorales y manuales de miembros de mesa y otros impresos electorales”.

Por tanto, es un contrato marco que la administración está obligada a firmar cada cuatro años, haya o no convocatorias electorales, para poder disponer de esos materiales en el caso de que se produzca un proceso electoral. "Es un proceso administrativo habitual”, remarcaban ya hace un año fuentes del ministerio del Interior.