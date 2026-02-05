Una doctora en Ciencias Físicas señala qué día podría, al fin, dejar de llover en España: mejor que te agarres 

La meteoróloga Mar Gómez, licenciada en Ciencias Físicas, rama de Ciencias Atmosféricas; máster en Ciencias, rama de Meteorología y Geofísica, doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y Premio a mejor creadora Ciencia 2024, ha señalado la fecha en la que, si todo se cumple, podría dejar de llover en España.

La experta explica que, como casi todo el mundo sabe, llevamos "semanas de temporales, borrascas encadenadas, lluvias intensas y viento fuerte". Ahora, subraya, "los modelos empiezan a señalar una posible fecha para el cambio de patrón: alrededor del 15 de febrero".

Es decir, todavía quedan 10 días de lluvia porque, las jornadas que quedan hasta entonces serán muy húmedas.

"Hasta ahora, la atmósfera ha estado perfectamente configurada para que las borrascas crucen directamente hacia nuestro país. Una corriente de chorro muy ondulada y desplazas hacia el sur ha abierto una auténtica autopista de temporales desde el Atlántico hacia España. Por eso, hemos tenido lluvias persistentes, casi sin descanso", explica Gómez.

Una primera quincena de febrero húmeda

La meteoróloga avisa de que "durante la primera quincena de febrero y especialmente también la próxima semana seguiremos con un tiempo más húmedo de lo normal". Pero anticipa que "a partir de mediados de mes podría producirse un giro importante".

"Aquí entra en juego la llamada NAO, la oscilación del Atlántico Norte. Es un patrón atmosférico que mide la diferencia de presión entre el anticiclón de las Azores y las bajas presiones de Islandia y que en la práctica controla por dónde circula las borrascas en el Atlántico", apunta.

La clave de todo: la NAO

Como señala la experta, "cuando la NAO está en fase negativa como hemos tenido en estas semanas, las borrascas bajan de latitud y nos afectan de lleno, pero cuando pasa a fase positiva, como apuntan ahora algunos modelos, las borrascas tienden a desplazarse más al norte de Europa y las altas presiones ganan terreno sobre España".

"Traducido en un lenguaje sencillo: menos temporales seguidos y una tregua más duradera de la lluvia. No significa que desaparezcan por completo las precipitaciones, pero sí que podríamos salir de esta racha tan continua de tiempo adverso. Así que, si todo se cumple, la segunda mitad de febrero podría venir con un ambiente más estable", pronostica.