El golpe del temporal Leonardo desata suspensiones de trenes en Andalucía y Galicia

El temporal Leonardo continúa dejando numerosas incidencias a lo largo de todo el territorio nacional, cuestión que también está causando problemas en el tráfico ferroviario, con especial incidencia tanto en Andalucía como en Galicia.

La circulación de todos los servicios de cercanías de Sevilla, Cádiz y el C2 de Málaga, así como varios de media distancia y alta velocidad permanece suspendida debido a las lluvias y viento intenso, según ha informado Renfe en un comunicado.

En media distancia permanecen suprimidos los trenes Algeciras-Antequera AV, sin alternativa de transporte por carretera; los primeros servicios de los Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, y el de media distancia Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo de transporte por carretera como consecuencia de las limitaciones de velocidad.

También están cancelados- con transporte alternativo por carretera- los trenes de media distancia Huelva-Jabugo, Granada-Almería y en el Jaén-Madrid está suprimido el tramo entre Jaén y Vilches, con servicio alternativo de transporte por carretera en este trayecto.

Se han suprimido los trenes de proximidad de Córdoba entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A. por la suspensión de la activad lectiva en la Universidad. De los servicio Avant de Andalucía se han cancelado los primeros trenes de la mañana y se han suprimidos en ambos sentidos todos los servicios AVE Madrid-Málaga.

Sólo se garantiza el trayecto Madrid-Córdoba y habrá dos primeros servicios AVE por sentido de la mañana Córdoba-Sevilla con salida de Sevilla a las 6.03 horas y 9.55, y de la capital cordobesa a las 11.15 y 15.15. Sí circulan entre Madrid y Villanueva de Córdoba, con salida desde Madrid a las 7.00 y a las 11.00 y en sentido inverso a las 9.30 y 11.30.

También se incluyen como cancelados los Intercity Almería-Madrid, Alvia Almería-Granada-Madrid, Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13.10 horas y de Málaga a las 14.40) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14.45 y salida de Antequera a las 14.00). Con trayectos cancelados figuran los Alvia Cádiz-Madrid -suprimido en el trayecto Cádiz-Córdoba- y el Alvia Cádiz-Barcelona -suprimido en el trayecto Cádiz-Linares-.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billete sin coste y está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales. Se está llevando a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación meteorológica para restablecer el servicio en cuanto sea posible.

Suspensiones en Galicia: cancelados todos los de Vigo

Renfe también ha suspendido desde primera hora de este jueves varios trenes con origen y destino en Vigo a causa de las "condiciones meteorológicas adversas y el riesgo de zonas inundables" ha confirmado la compañía ferroviaria y ha constatado EFE.

En un comunicado, la empresa pública informa de que no circularán los trenes entre Vigo Urzaiz y Santiago, Vigo Guixar y Santiago, Vigo Guixar-Tui ni los Vigo Guixar–Ourense, "sin posibilidad de transporte alternativo". También se ven afectados los trayectos de Servicios Comerciales que conectan con Madrid en el trayecto Vigo-Santiago y Vigo-Ourense.

La compañía señala que irá actualizando la información a los viajeros y haciendo seguimiento del temporal, al tiempo que indica que ha activado los cambios y anulaciones de forma gratuita. Por su parte, el servicio transversal Vigo Guixar-Barcelona Sants se prestará desde Ourense.

Renfe asegura que el servicio de tren entre Santiago y A Coruña y en el resto de conexiones no mencionadas se prestará de la forma habitual, si bien "puede acumular algunas demoras debido al mal tiempo y las fuertes lluvias previstas en Galicia".

Asimismo, informa de que ha desplegado personal en estaciones para informar a los clientes e irá actualizando la información según vaya avanzando el día. Fuentes de la empresa han informado a EFE que la suspensión de los trenes hacia y desde Vigo se ha debido a la inundación de un tramo de las vías a la altura de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).