David Jiménez firma uno de los tuits más compartidos al valorar así el último anuncio de Sánchez

David Jiménez, durante su entrevista en el podcast La fórmula del éxito, de Uri Sabat.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes, durante su intervención en el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái, la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

Las medidas que adoptará su Ejecutivo van a pasar por impedir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, así como por perseguir a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". También abordará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de empresas como Grok, Tik Tok e Instagram.

"Las redes sociales se han convertido en un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio", llegó a asegurar Sánchez.

El objetivo que tiene en mente el Ejecutivo socialista, que sigue los pasos de Australia y Francia, es implementar procesos de verificación de edad que sean efectivos y crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".

La respuesta de David Jiménez

Las reacciones no se hicieron esperar y una de las que más repercusión ha tenido ha sido la del periodista David Jiménez, excorresponsal y director de El Mundo y autor del libro El Director. Su tuit se ha hecho viral.

"Una banda de oligarcas digitales se está forrando con la explotación de los peores instintos humanos. Los menores han sido sus principales conejillos de indias. En esto el Gobierno acierta de pleno", ha asegurado Jiménez.

Además, también ha contestado a un tuitero que le ha asegurado que "huele a más y más control". "Control el que tienen los propietarios de las redes sociales sobre los chavales. Han creado un producto adictivo con un algoritmo que promueve el acoso, daña la salud mental y merma su educación".

Su primero tuit ha llegado a sumar ya más de 4.000 me gusta, casi un millar de compartidos y varios centenares de respuestas.

Musk, a escena

El que no iba a faltar a la fiesta de valorar la iniciativa de Sánchez era el multimillonario estadounidense y presidente de la red social X (la antigua Twitter), Elon Musk, que ha seguido con la cruzada que tiene contra el Gobierno español.

"El sucio Sánchez es un tirano y traidor al pueblo de España", ha afirmado, junto al emoticono de una hez.