La tenista Martina Navratilova se pronuncia alto y claro (y en español) de lo ocurrido entre Pedro Sánchez y Elon Musk

Martina Navratilova, en un homenaje durante un torneo de la WTA

Pedro Sánchez se ha convertido en las últimas horas en uno de los nombres propios del panorama político mundial, sobre todo después de que Elon Musk lo llamase "dirty Sánchez" y el dueño de Telegram mandase un mensaje a todos los usuarios de la plataforma criticándole.

"Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es una señal de que cabalgamos", ha escrito el presidente del Gobierno en sus redes sociales. Esto ha hecho que personajes de toda índole se pronuncien a favor y en contra de su cruzada contra las tecnológicas.

Una cruzada que ha empezado con el anuncio de que se va a aprobar una ley para que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, algo que Francia también ha puesto sobre la mesa.

Apoyo de Navratilova

"Debemos hablar claramente sobre la gestión de plataformas como X y la visión de figuras como Elon Musk. La libertad de expresión no es el derecho de un magnate para comprar el debate público y manipularlo a través de algoritmos que amplifican la confusión", comentó Sánchez.

Y añadió: "España seguirá adelante con la legislación bajo la cual los ejecutivos de tecnología asumirán la responsabilidad penal directa por violaciones graves en sus plataformas. La era de esconderse detrás de los servidores ha terminado".

Estas palabras han llegado hasta la tenista Martina Navratilova, que ha compartido esta cita de Sánchez y ha añadido un "Bravo!!!!", con varios iconos de palmadas en señal de apoyo.

Qué han dicho de él Musk y Dúrov

El primero en atacar a Sánchez por su medida en las redes sociales fue el fundador de Tesla y dueño de X, que lo llamó "dirty Sánchez" —un insulto grave y de carácter coprófago— y "tirano".

Por otro lado, Pável Dúrov, dueño de Telegram, imputado por la justicia francesa por, según la BBC, por presuntos delitos que incluyen: