El surrealista motivo por el que su vecino ha llamado a la policía: digno de una película de humor

La usuaria de X conocida como Ana LaPatata, cuyo perfil en esta red social en esta red social es @ymuchosmemes, ha publicado el surrealista motivo por el que sus vecinos han llamado a la policía y ha dejado a miles de personas que lo han leído completamente incrédulos pensando si se trataba de una broma o no.

"Primera vez que un vecino llama a la policía y tiene que ver conmigo", comienza diciendo la joven creadora de contenido, que tiene más de 40.000 seguidores en su perfil. Ahí es cuando ha relatado lo que ha sucedido.

"Motivo: el gordo de mi gato (que no está gordo pero tiene alma de gordo) se ha colado en su casa y se lo ha encontrado comiendo con su hija de tres años en el salón", ha descrito Ana, que ha ironizado diciendo "me da algo".

Además y para que todo el mundo sea consciente de quién ha sido el culpable, la tuitera ha publicado una imagen de su gato sentado y mirando a la cámara que ha enamorado a los usuarios de la red social. "Saluden al glotón robacomidas", ha escrito para rematar el mensaje.

Entre las respuestas, muchos le han preguntado si de verdad ha ido la policía, a lo que ha aclarado que sí, pero que tenía todo en regla y no la han denunciado. También ha comentado que tendrá más cuidado cuando le han dicho que puede haberse debido la llamada a que hay gente que tiene miedo a los gatos: "Puede ser, la culpa es toda mía por no darme cuenta de que se ha escapado al abrir al repartidor 🥹. Llevaré más cuidado".

A pesar de todo, su mensaje se ha hecho viral en pocas horas al acumular más de 125.000 reproducciones, 12.000 me gusta y superando los 300 compartidos y las 160 respuestas.