En Reino Unido hacen un ranking con las ciudades europeas que son más objeto de burlas y se cuelan estas dos de España

El periódico británico The Daily Telegraph, fundado en 1855 y que vende más de 300.000 ejemplares diarios, ha confeccionado un ranking con las que, dice, son las ciudades europeas que más burlas reciben. Y en esa clasificación ha incluido a dos localidades de España.

El artículo empieza asegurando que "cada país del planeta tiene su hazmerreír, esas ciudades y pueblos que se han convertido en sinónimo –aunque injustamente– de banalidad, de fealdad o de los supuestos defectos de sus habitantes".

Por eso, el diario explica que han pedido a seis de sus expertos, con sede en toda Europa, que explicaran qué casos de esos hay en cada país. En España han incluido dos: Murcia y Lepe.

De esta última localidad destaca que suele ser protagonista de innumerables chistes, pero subraya también está muy cerca "de destinos turísticos como Islantilla e Isla Cristina, con interminables playas doradas y elegantes hoteles".

"Es famoso por sus extensas plantaciones de fresas, que abastecen a los supermercados del Reino Unido durante gran parte del año. ¿Suena bastante atractivo, verdad? Pero antes de disfrutar de esta prometedora situación económica, Lepe era considerado un lugar remoto, el hogar de los campesinos", admite The Telegraph.

Sobre Murcia dice que "es considerada injustamente como un lugar rural atrasado". Destaca que la ciudad es "en realidad muy agradable, aunque abrasadora en verano" y explica que "es objeto de burla y se la considera injustamente un lugar rural atrasado donde todo el mundo conduce un tractor y tiene un acento ridículo".

Lo que dicen que oirás en España

En cualquier caso, el autor del artículo avisa de que "estés donde estés en España, oirás a la gente reírse de los desafortunados que son los que viven en otro lugar": "Sólo tienes que acercar un taburete a cualquier bar y escuchar".

Precisamente Murcia ha sido protagonista recientemente de otro artículo en la prensa británica, en este caso en The Times, que presentaba a esa localidad como una "alternativa" ideal a Valencia.

"La inesperada ciudad gastronómica del sureste de España con sol todo el año", dice el rotativo británico en el titular de su artículo, en el que se asegura que "los amantes de las empanadas, las anchoas y los vinos locales se darán un festín en Murcia, una alternativa infravalorada a Valencia con 300 días de sol al año"