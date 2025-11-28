Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En Reino Unido hacen un ranking con las ciudades europeas que son más objeto de burlas y se cuelan estas dos de España
Virales
Virales

En Reino Unido hacen un ranking con las ciudades europeas que son más objeto de burlas y se cuelan estas dos de España

Subrayan que son "consideradas injustamente como lugares rurales atrasados".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Monumento a los Derechos Humanos en Murcia.
Monumento a los Derechos Humanos en Murcia.GETTY

El periódico británico The Daily Telegraph, fundado en 1855 y que vende más de 300.000 ejemplares diarios, ha confeccionado un ranking con las que, dice, son las ciudades europeas que más burlas reciben. Y en esa clasificación ha incluido a dos localidades de España.

El artículo empieza asegurando que "cada país del planeta tiene su hazmerreír, esas ciudades y pueblos que se han convertido en sinónimo –aunque injustamente– de banalidad, de fealdad o de los supuestos defectos de sus habitantes".

Por eso, el diario explica que han pedido a seis de sus expertos, con sede en toda Europa, que explicaran qué casos de esos hay en cada país. En España han incluido dos: Murcia y Lepe.

De esta última localidad destaca que suele ser protagonista de innumerables chistes, pero subraya también está muy cerca "de destinos turísticos como Islantilla e Isla Cristina, con interminables playas doradas y elegantes hoteles". 

"Es famoso por sus extensas plantaciones de fresas, que abastecen a los supermercados del Reino Unido durante gran parte del año. ¿Suena bastante atractivo, verdad? Pero antes de disfrutar de esta prometedora situación económica, Lepe era considerado un lugar remoto, el hogar de los campesinos", admite The Telegraph.

Sobre Murcia dice que "es considerada injustamente como un lugar rural atrasado". Destaca que la ciudad es "en realidad muy agradable, aunque abrasadora en verano" y explica que "es objeto de burla y se la considera injustamente un lugar rural atrasado donde todo el mundo conduce un tractor y tiene un acento ridículo".

Lo que dicen que oirás en España

En cualquier caso, el autor del artículo avisa de que "estés donde estés en España, oirás a la gente reírse de los desafortunados que son los que viven en otro lugar": "Sólo tienes que acercar un taburete a cualquier bar y escuchar".

Precisamente Murcia ha sido protagonista recientemente de otro artículo en la prensa británica, en este caso en The Times, que presentaba a esa localidad como una "alternativa" ideal a Valencia.

"La inesperada ciudad gastronómica del sureste de España con sol todo el año", dice el rotativo británico en el titular de su artículo, en el que se asegura que "los amantes de las empanadas, las anchoas y los vinos locales se darán un festín en Murcia, una alternativa infravalorada a Valencia con 300 días de sol al año"

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 