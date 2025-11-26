En Reino Unido descubren una ciudad que es una "alternativa infravalorada a Valencia": "Desapercibida para la mayoría de los viajeros españoles"

El prestigioso periódico británico The Times, uno de los más importantes del Reino Unido, fundado en 1785 y con una tirada diaria de más de medio millón de ejemplares, ha señalado una ciudad que, según asegura, es relativamente desconocida, pero que gracias a sus encantos presenta como "alternativa" ideal a Valencia.

"La inesperada ciudad gastronómica del sureste de España con sol todo el año", dice el rotativo británico en el titular de su artículo, en el que se asegura que "los amantes de las empanadas, las anchoas y los vinos locales se darán un festín en Murcia, una alternativa infravalorada a Valencia con 300 días de sol al año".

Según The Times, la ciudad está "ubicada entre grandes potencias como Valencia y Almería" y dice que, quizá por eso, pasa "desapercibida para la mayoría de los viajeros españoles que buscan una escapada urbana".

Destaca de Murcia "su centro histórico" y "su herencia islámica" que "se combina con un toque barroco en sus calles perfumadas con naranja". De entre todos los monumentos, The Times pone en valor el "imponente campanario de la catedral", que "se alza sobre callejones bañados por el sol y plazas nobles".

Donde crece "los mejores productos de España"

Además, dice que la huerta que rodea a la ciudad "es responsable de algunos de los mejores productos de España, desde el dulce arroz de Calasparra hasta los luminosos limones".

The Times explica que, justo por eso, Murcia es "uno de los mejores lugares del sur de España para comer y beber" y asegura que esa cultura gastronómica no se limita a las tapas, sino a otros manjares "como los palitos de pan rellenos de ensaladilla rusa y anchoas, y vinos de los viñedos de la zona" y "el café asiático, una especialidad regional una mezcla de cafeína y postre líquido".

"Por si fuera poco, Murcia disfruta de unos 300 días de sol al año, así que incluso si la visitas en enero, no querrás olvidarte de las gafas de sol y el protector solar", asegura el artículo.