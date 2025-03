Encontronazo sosegado en X entre Gabriel Rufián y Cayetano Rivera

Choque de pareceres en X (antes Twitter) entre el torero Cayetano Rivera y el político Gabriel Rufián a cuenta de unas declaraciones del político en el Congreso comparando a Gaza con Auschwitz.

"Israel es un Estado genocida. Netanyahu es un criminal de guerra. Y la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que el mundo está a tiempo aún de parar lo de Gaza", ha afirmado el diputado de ERC.

A estas palabras ha respondido Cayetano Rivera diciendo que "Gaza y Auschwitz no son comparables". "Puedes no estar de acuerdo con como Israel se defiende del terrorismo de Hamas pero no se parecen ni en el fondo ni en las formas. En lo único que se parecen es en que hay demasiados muertos, como ocurre siempre en todas las guerras".

Y ha proseguido: "Estas comparaciones no se deben hacer principalmente por respeto a la verdad. Y en este caso concreto, también por respeto al dolor incalculable que tanto los Judíos como Palestinos han sufrido y están sufriendo. Un comentario desafortunado Sr. Rufián".

Un mensaje que el propio Rufián ha visto y al que ha respondido con datos y sin faltar al respeto al torero: "50.021 asesinados en Gaza. 15.607 tenían menos de 18 años. 876 tenían menos de 1 año. Aquí están sus nombres. Así se 'defiende' Israel. Estado genocida".