Enseña los correos que le enviaban los padres siendo monitor de campamento: a cuál más surrealista

El profesor y popular creador de contenido Álvaro Patón (@alvaropatoon) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando los correos más surrealistas que le enviaban los padres cuando trabajaba de monitor de campamento.

"Vais a flipar con los correos que me mandaban los padres en un campamento de verano que trabajé. Primera salvajada, atentos", ha comenzado relatando el tiktokker al inicio del vídeo, justo antes de proceder a mostrar los correos.

"Hola, Álvaro. Primero de todo, muchas gracias por la labor que haces con nuestro hijo David, la verdad es que está muy contento. Te escribimos porque nos comenta nuestro hijo que durante el tiempo que pasa en su habitación hay un cierto olor fuerte que proviene de la habitación 19. ¿Te importaría mirarlo? Gracias", es el primer email.

"¿Qué hice yo? Ir a la habitación 19 el siguiente día. Entro en la habitación tranquilamente, miro todo, el baño correctamente, el suelo limpio, todo ordenado... pero yo también estaba oliendo eso y digo: ojo que aquí está pasando algo", ha comentado el creador de contenido.

"Me da por mirar en una cama, abro las sábanas y me encuentro tremendo pastel. ¡Tremendo pastel que llevaba ahí 3 o 4! Vamos, que le daba vergüenza al que lo había hecho y dijo: mira, yo aquí me callo y nadie se entera de nada", ha relatado el usuario.

"No veas la que habían liado ahí en el cuarto. Automáticamente llamo a las de limpieza: por favor, que alguien traiga aquí una ambulancia que me voy a desmayar. Pero bueno, este no de los más fuertes. Este es para calestar", ha señalado el profesor.

A continuación, Patón ha leído el segundo correo. "Ya el título "Amistad" ya viene fuerte", ha apuntado el creador de contenido. "Encantado de saludarte Álvaro. Mira, me comentó mi hija María ayer que te notaba un poco triste y de bajona y que no sabía muy bien por qué", comenzaba este email.

"Yo simplemente quería decirte que aquí me tienes para lo que necesites y te dejo mi número de teléfono de 6***** mi nombre que es S****. Para lo que sea aquí me tienes. Gracias", concluía el segundo correo.

"Una madre intentando ligar conmigo en el campamento. Yo en ese momento, cuando leí el correo, os lo juro que me quedé a cuadros. Pensad que en el campamento yo tenía 19 años, era un baby total", ha matizado el creador de contenido.

"¿Qué le estaba pasando a esta mujer por la cabeza? Nada, que nos vamos de cena romántica aquí por lo que tiene pinta. ¿A qué le escribo ahora después de 5 años? Vamos, esto sería increíble", ha bromeado el tiktoker.

"El último ya... yo con el último os lo juro que cuando vi dije: es que esto sale en la tele", ha comentado el usuario. "Fiesta fin de campamento. Hola Álvaro, me comenta mi hija que el próximo 16 de julio será la fiesta final del campamento", empezaba el email.

"Somos una familia bastante abierta y no nos importa comprar la bebida y que la compartan. Nuestra única duda es el tema de los hielos. ¿Ustedes disponen allí de congelador o no? Gracias y de verdad estamos en contacto", terminaba el correo.

"A ver, señora, que yo a su hija le iba a dar una granadina y un Nestea, que no voy a hacer un botellón. Esta mujer se piensa que en el campamento vamos a hacer aquí un Project X. Lo juro de verdad que yo cuando vi este correo dije: ¿pero esta mujer está en serio?", ha expuesto Patón.

"Es verdad que en el campamento había gente de hasta 17 años, porque era un campamento para todas las edades. Pero tío, tú me estás a mí vacilando, ¿cómo me vas a mandar este correo, por favor?", ha relatado el creador de contenido.

"Bueno, pues esto no es nada, ¿eh? O sea, tengo aquí para dar y repartir. Entonces, ¿qué hago? ¿Compran los hielos la familia o los compro yo? Yo no sé qué hacer", ha concluido el tiktoker en tono divertido.