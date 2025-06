Este vado de Murcia triunfa por el letrero de advertencia: si dejas el coche sabes lo que te va a pasar

La red social X regala a veces momentos memorables y una de las últimas publicaciones de Líos de Vecinos se ha convertido en todo un éxito por varios factores, uno de ellos es el geográfico.

"Mientras tanto en Murcia...", se puede leer en esta publicación con la foto de un vado ubicado en esta región en la red social de Elon Musk que lleva en pocas horas cientos y cientos de reacciones... y las que quedan.

"No me digas que no lo has visto", se puede leer en grande en este vado permanente así que no hay forma humana de librarse de la multa porque es imposible no haberse percatado del vado.

Esto ha dejado numerosos comentarios, muchos de ellos tirando de humor por el hecho de que esté ubicado en Murcia. De hecho, una persona ha compartido la ubicación exacta en Google Maps de este maravilloso vado.

"Sublime. Ni Rompetechos tendría excusas para evitar la grúa", dice uno de los comentarios más exitosos.