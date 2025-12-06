Sebas, hostelero: "Lo peor que le puede pasar a un restaurador es trabajar 13 horas al día para no obtener beneficios"

El hostelero Sebas Gontoro, dueño de la hamburguesería Gontoro Burguer y del negocio de tuppers saludables Nutritupp, ha reflexionado en uno de sus últimos vídeos en redes sociales sobre qué es lo peor para un profesional del sector, que no es el cansancio, en su opinión.

"Lo peor que le puede llegar a pasar a un hostelero, a una persona que tiene un restaurante, es echarse trabajando 13 horas, día tras día, tras día, y que llegue fin de mes y no ver beneficios", defiende en su vídeo de TikTok.

Como define, supone una sensación de frustración enorme: "He trabajado tanto todo un mes para llegar a fin de mes y no quedarme con nada". Afirma que es algo que le pasa a muchísimos empresarios del sector.

Reflexiona que esto a veces se llega a normalizar y, aunque se llegue así a final de mes, se mantiene el pensamiento, casi fe, de que al siguiente irá mejor. "Y algunos hosteleros no se dan cuenta de que es un pozo sin fondo", lamenta.

"Si tú tienes un restaurante y no ves beneficios en el tercer mes, tienes que correr. Tienes que irte", es su consejo. "No hagas que tu negocio te condicione para toda la vida", remacha.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios y profesionales del sector de la restauración han compartido sus opiniones y experiencias: