Sebas, hostelero: "Lo peor que le puede pasar a un restaurador es trabajar 13 horas al día para no obtener beneficios"
Sebas, hostelero: "Lo peor que le puede pasar a un restaurador es trabajar 13 horas al día para no obtener beneficios"

Afirma que es algo que le ocurre a muchísimos empresarios.

Imagen de archivo de una persona tirando una cerveza.
Imagen de archivo de una persona tirando una cerveza.

El hostelero Sebas Gontoro, dueño de la hamburguesería Gontoro Burguer y del negocio de tuppers saludables Nutritupp, ha reflexionado en uno de sus últimos vídeos en redes sociales sobre qué es lo peor para un profesional del sector, que no es el cansancio, en su opinión.

"Lo peor que le puede llegar a pasar a un hostelero, a una persona que tiene un restaurante, es echarse trabajando 13 horas, día tras día, tras día, y que llegue fin de mes y no ver beneficios", defiende en su vídeo de TikTok.

Como define, supone una sensación de frustración enorme: "He trabajado tanto todo un mes para llegar a fin de mes y no quedarme con nada". Afirma que es algo que le pasa a muchísimos empresarios del sector.

Reflexiona que esto a veces se llega a normalizar y, aunque se llegue así a final de mes, se mantiene el pensamiento, casi fe, de que al siguiente irá mejor. "Y algunos hosteleros no se dan cuenta de que es un pozo sin fondo", lamenta.

"Si tú tienes un restaurante y no ves beneficios en el tercer mes, tienes que correr. Tienes que irte", es su consejo. "No hagas que tu negocio te condicione para toda la vida", remacha.

En los comentarios de la publicación, algunos usuarios y profesionales del sector de la restauración han compartido sus opiniones y experiencias:

  • Hay que saber irse y también saber aguantar
  • Y qué estáss trabajando y no entra nadie y no entra nadie y tienes personal y no puedes pagar y quieres traspasar por qué has metido dinero prestado pfffffff estás pillado
  • Tener negocio siempre ha sido así, no es algo nuevo. Eso depende cómo gestionas tu negocio y como saca los beneficios
  • Siiiii 😭😭😭he perdido mi casa
  • Y nadie lo cree... pero sí es cierto. pero nos toca aguantar y aguantamos.
