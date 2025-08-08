Explica qué prueba hay que pasar en Finlandia para ser profesor: muchos piensan qué ocurriría con algo así en España

El sistema educativo de Finlandia es uno de los más exitosos del mundo, según muestran los informes Pisa, y por eso son muchos los países que ven en él un referente e intentan imitarlo. Pero no es fácil llegar a ese nivel.

La usuaria de TikTok @anna.matea, española que vive en Finlandia, ha explicado algunas de las razones que hacen de ese un sistema tan potente y ha desterrado algunas creencias que se tienen sobre él.

Para empezar, subraya que "el sistema educativo finlandés funciona porque la sociedad está unida". "No hay exámenes en los que tienes que memorizarte todo el temario, pero existen los exámenes o pruebas de nivel. Son pruebas que los maestros y maestras hacen durante el curso a los alumnos. La nota no cuenta para la nota final, pero le da una orientación, tanto a la maestra como a los padres, de en qué necesita el niño más apoyo", señala.

La española insiste en que "la maestra nunca dice: 'la semana que viene hacemos un examen', sino que llega un día a clase y les pasa el papel: "Aunque no hay exámenes como en España con nota de número y cuentan para la nota, hay una evaluación continua, controles continuos en los que ve en qué necesitan reforzar al alumno y para nada cuentan con la nota final".

Además, subraya que no es cierto eso de que allí los niños sólo trabajan con proyectos: "El trabajo en equipo se suele realizar fuera de las materias que se consideran más importantes, finés y matemáticas. En prescolar sí se trabaja por proyectos y es un proyecto cada semana. A partir de primero es un proyecto o dos una vez al año y duran una semana, como mucho dos. Pero el resto del curso, que es la mayoría del curso escolar, utilizan libros".

Además, admite que "es verdad que sólo los mejores aprueban los exámenes para estudiar y llegar a ser maestros", pero señala que "el mismo proceso de selección lo tienen todas las universidades".

"Cada universidad tiene su propio proceso de selección y es igual de duro para todos y personalmente creo que si no tienes vocación de ingeniero no vas a pasar las pruebas porque, además de los montones de exámenes escritos que hacen, te hacen una entrevista personal. Aunque yo pase los exámenes para ser ingeniera, la entrevista os digo yo que no la paso", avisa.

"Lo mismo pasa con los que quieren ser maestros. Aunque pasen los exámenes escritos, so les hacen una entrevista personal y no tienen esa vocación no la van a pasar", asegura antes de insistir en que el sistema finlandés funciona "por la confianza, porque no hay guerra entre las familias y las escuelas y porque toda una sociedad rema en la misma dirección".