Gabriel Rufián asegura que José Sacristán le ha hecho mucho daño

El diputado de ERC Gabriel Rufián ha admitido que el actor José Sacristán le ha hecho "mucho daño" por "cosas" que dijo de él, dado que sentía gran admiración por él.

En una entrevista con Jordi Évole, el político ha señalado: "A mí hay dos personas que me han hecho mucho daño. Me hicieron mucho daño en su momento de cosas que dijeron de mí por mi admiración hacia ellas. Una fue José Sacristán, que me puso a parir un día. Y yo a José Sacristán lo considero... en fin, bueno, no sé, el Robert de Niro".

"Y tú", ha añadido en referencia al propio periodista: "A mí me dolía mucho lo que escribías. Yo te veía y decía: Este tío... y este tío es de lo míos y le caigo mal. Y la derivada era: Y a veces tiene razón. Y eso te pone en un espejo muy feo".

Sacristán se refirió a Rufián en 2018 en La Sexta afirmando: "Le aconsejaría que practicara más la humildad y no fuera 'el llanero solitario, que parece que antes de este señor no había ni idea de lo que era la justicia. No es que trabaje para el público, es que si no hay público no trabaja, directamente".

Poco antes de eso, el actor había criticado a quienes hablan de "presos políticos" en el conflicto catalán: "Los que dicen eso no tienen ni puta idea de lo que era el franquismo. Y los que llaman presos políticos a estos muchachos catalanes no tienen la más puta idea de lo que era un preso político de verdad. Un respeto, porque no tiene nada que ver. Y que no toquen los cojones con esta reducción, yo no soy independentista pero tampoco soy fascista, que no vayan por ahí".

Tras ello, Rufián escribió en Twitter: "De Serrat, Rosa María Sardà o José Sacristán sólo tengo que decir que me gusta tanto lo que hacen que me da igual lo que piensen".