Hay quien ve en este duro tuit del actor Patxi Freytez sobre Madrid un mensaje directo para Ayuso

El actor Patxi Freytez ha publicado un mensaje en la red social X con el que ha querido pronunciarse, sin necesidad de mencionar a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre la situación que, bajo su punto de vista, se vive en Madrid.

El intérprete ha asegurado que lleva viviendo en Madrid "desde 1985" y, tras ello, ha defendido que tiene "razones suficientes para decir que los actuales habitantes de Madrid, salvo excepciones, son imbéciles sin futuro".

Patxi Freytez ha criticado que los madrileños están "engañados por un régimen estafador que les dejará en la mierda y se preguntarán ¿Que ha pasado?". "Eres imbécil", ha zanjado en el mensaje en la red social X.

No es la primera vez que el actor se pronuncia sobre Madrid. En febrero de 2024, ya publicó otro mensaje en el que criticó la forma en la que la capital le estaba tratando y cómo todo había cambiado.

"Ojalá tener 8 años más para poder jubilarme, aunque perdiera pensión y largarme de este Madrid que me acogió en 1985 como uno más y hoy me trata como uno menos. Quién te ha visto y quien te ve, Madrid. En qué te han convertido.... Con lo que yo te he querido...", señaló entonces.