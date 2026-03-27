Ibai Llanos revela si Cristiano Ronaldo podría ir a La Velada del Año VI: aumentan las expectativas

La Velada del Año regresa un año más a las plataformas de internet gracias a Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más grandes (si no el que más) de la industria. Este evento de boxeo amateur ha revolucionado el entretenimiento digital y esta sexta edición se presenta como una de las más ambiciosas.

En un vídeo publicado este viernes, Llanos ha especulado sobre la posibilidad de que Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol masculino y uno de los famosos más influyentes del mundo. Es bien conocido que el portugués, exjugador del Real Madrid, es un amigo muy cercano de Edu Aguirre, periodista de El Chiringuito de Jugones que peleará en La Velada contra el periodista argentino Gastón Edul.

El propio Aguirre explicó durante la presentación de los combates que Cristiano ya conoce los detalles de la pelea y le ha mostrado su apoyo con un rotundo "aplástale". Poco a poco, los rumores se han alimentado más y más, aumentando la expectación al combate.

"Estamos preparados"

Ibai ha subido un vídeo en redes sociales hablando del caso: "¿Vendrá Cristiano Ronaldo a La Velada del Año VI? Ayer en redes se filtraron unas fotos de que los dos estaban juntos en Madrid, yo qué sé, tomando algo. Yo le comenté a Edu Aguirre que le está dando consejos El Bicho y me responde: Estamos preparados".

"Obviamente no debe tener ni idea de quién soy, pero más o menos le suena lo que es La Velada, evento de boxeo; le habrá salido quizá algún TikTok, yo qué sé. ¿Vosotros os imagináis por un momento que Cristiano Ronaldo dos Santos Aveire asiste a La Cartuja? Es que ya incluso me da igual. ¿Os imagináis por un momento que se lo pone en su casa? Sinceramente, no lo creo", ha expresado.

Y se ha dirigido al propio Cristiano: "Si estás viendo este vídeo, por favor, comenta algo y que sepas que si te apetece venir a Sevilla, te dejo un palco para ti. Bueno, un palco no, 28 palcos. Traigo a tus artistas favoritos, a quien tú me digas".

"¿Y si...?"

En TikTok, el vídeo ya ha acumulado más de dos millones de visitas, mientras que en Instagram supera los 137.000 'me gusta' y miles de comentarios. Las expectativas aumentan cuando la cuenta oficial del programa Los amigos de Edu, en el que Aguirre entrevista a varias personalidades del deporte, responde: "¿Y SI...?".

La UD Almería, club que milita en la Segunda División española del que Cristiano Ronaldo compró el 25%, también ha reaccionado: "¿Cuántos likes para que le mandemos este vídeo?".