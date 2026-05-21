Page no defiende a Zapatero y lo que dice de él Javier Aroca resonará por toda Castilla-La Mancha

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio este miércoles en el Congreso de los Diputados su total apoyo al expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, imputado por el Caso Plus Ultra.

No ha seguido el mismo camino Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y socialista poco partidario del Gobierno actual, con el que siempre ha tenido roces en los últimos años.

"Quienes tienen furor en la defensa del presidente zapatero, quienes tienen ese furor agresivo en la defensa, les puedo pedir y les pido que no utilicen ni la gestión, ni los logros de gestión, y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir", ha dicho el presidente manchego.

Unas palabras que han analizado en Malas Lenguas, el programa de Jesús Cintora en La2, y que han llegado hasta Javier Aroca, que no ha tenido reparos en cargar contra la actitud de Page cada vez que su partido tiene un traspiés.

Lo primero que ha dicho Aroca es que en España, "afortunadamente", no juzgan los fiscales y que la ley de Indultos en España es de 1870 por lo que "no es atribuible al Gobierno de Sánchez".

Con respecto a Page, el tertuliano lo ha definido como "el hombre oportuno en las situaciones adecuadas": "A mí me gustaría saber qué piensa hoy Salvador Illa, que es un presidente del PSOE. Me gustaría saberlo porque a lo mejor a mí me ilustra".

"Cada vez que el PSOE da un tropezón, unas veces lo da y otras le piden penalti y es un penaldo, pero cada vez que le ocurre una contrariedad al PSOE, curiosamente, uno de sus líderes y presidente porque los manchegos así lo han querido, surge", ha proseguido.

Por último ha señalado que, en su calle, donde residen muchos socialistas, "la mayoría repudian este tipo de manifestaciones pero es mi calle, cada uno tiene la suya".