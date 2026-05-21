Preguntan a Borja Sémper si estará cómodo con Abascal de vicepresidente: su "predicción" no gustará en Vox

El popular Borja Sémper está de vuelta en primera línea de la actividad política, tras haber estado sometiéndose a tratamiento por un cáncer de páncreas. El político vasco ha concedido ayer una entrevista en 'Hora 25', en las ondas de la Cadena SER, donde ha hecho un repaso sobre las principales cuestiones de actualidad política, que pasan por la imputación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

En este sentido, el portavoz nacional del PP ha sido preguntado por un hipotético escenario en el que Feijóo haya logrado apoyos suficientes para ser investido como presidente, una cuestión que, de repetirse la tendencia electoral de las últimas citas con las urnas, supondría tener que alcanzar un pacto con Vox, como está ocurriendo en diversas comunidades como Extremadura, Aragón o Castilla y León.

A Sémper, uno de los considerados como de los perfiles más progresistas dentro de una derecha popular en la que conviven estilos y formas de proceder como los de Ayuso o los de Moreno, le han planteado una pregunta incómoda: "Si Feijóo gana las elecciones generales y tiene que gobernar con Vox, ¿usted estaría cómodo formando parte de un gobierno en el que Abascal fuera vicepresidente?".

La respuesta de Sémper que no gustará nada a Abascal

De esta forma, la contestación que ha dado Borja Sémper a esa cuestión, además de estar imbuida de cierto optimismo, conforma un augurio de lo que él creerá que ocurrirá cuando se produzcan las elecciones generales de 2027 —si no hay convocatoria adelantada—, pero también representa una afirmación que no gustará nada ni en Vox, ni al propio Santiago Abascal, que sí ha vuelto a demandar con fuerza entrar en los Ejecutivos autonómicos que rompieron en el pasado al rechazar la acogida de menores migrantes.

"Le voy a hacer una predicción", ha comenzando exponiendo Sémper sobre un escenario que podría producirse en poco más de un año. "El Partido Popular ganará las próximas elecciones generales", ha continuado, una cuestión que ya ocurrió el 23-J pero que no sirvió para conseguir todos los apoyos necesarios para la investidura, frente a los votos que sí consiguió Pedro Sánchez pactando con otras fuerzas políticas. Y ha continuado: "El Partido Popular ganará las próximas elecciones generales y formará un gobierno solo con miembros del PP y gobernará en solitario".

En esa línea, el popular ha apuntado a que "el esquema de gobernabilidad en las comunidades autónomas es uno y el esquema de gobernabilidad para España es otro", dando por hecho que "esto va a ser lo que vamos a hacer". Con todo, los mensajes que han venido saliendo de Bambú siempre han criticado que el PP diga que no pactarán con ellos, para luego acabar teniendo que hacerlo.