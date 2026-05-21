Teresa Rodríguez cuenta de forma sosegada la razón por la que anunció que tiene un cáncer 

La fundadora de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, reconoció este domingo durante el recuento de las elecciones andaluzas que estaba convaleciente de un cáncer de mama y que por ese motivo no había podido colaborar en la campaña de su partido. La política lo hizo al verse obligada tras recibir un comentario de un tuitera que le criticaba que fuera a votar con un pañuelo.

Rodríguez había subido un post a la red social de Elon Musk en el que aparecía protegiéndose la cabeza con un turbante de color verde yendo a votar. Una señora al verlo le preguntó que de qué va disfrazada, pensando que era una alusión a algo musulmán.

"De señora con quimio", le respondió Rodríguez. La autora de ese tuit acabó eliminando la cuenta tras intercambiar algún que otro mensaje con la parlamentaria andaluza, diciéndole que ella no sabía de su enfermedad.

Precisamente, este jueves se ha publicado una entrevista a la política en el periódico El País en la que ha sido preguntada por esa respuesta y por si fue un impulso el tener que anunciarlo públicamente de esta forma.

"Fue un impulso. Me lo pusieron a huevo y también ya me sentía más tranquila porque la campaña había terminado. No quería ser la protagonista de la campaña de Adelante por todo lo que he dicho antes y porque me parece un poco feo utilizar una enfermedad personal. Era como demasiado fácil y demasiado feo", ha confesado.

Rodríguez ha añadido que de esta formaba "ocultaba a las miles de mujeres que han sufrido la crisis de los cribados, porque tendemos siempre a intentar focalizar en una sola persona un problema que es estructural y social, que es la privatización de la sanidad en Andalucía y de los recortes".

"Si seguimos troceando la cadena de control del cáncer, desde el sistema va a seguir pasando", ha rematado la política andaluza.