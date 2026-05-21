Google busca transformar la experiencia de los usuarios con la IA: ya se ha puesto manos a la obra

Google busca un impacto todavía mayor de su inteligencia artificial en el día a día de la gente. En el Google I/O 2026, la empresa de Mountain View ha anunciado una transformación total de su buscador, orientada a integrar todavía más su IA en la experiencia de los usuarios.

Un cambio que se va a producir en las búsquedas de plataformas como YouTube, en la creación de vídeo con el nuevo Gemini Omni, así como un detector de IA para detectar qué lo es y qué no. Y puestos a innovar, también han anunciado unas gafas inteligentes desarrolladas junto a Samsung.

Fue el CEO de Google, Sundar Pichai, el que explicó las principales novedades del nuevo paradigma inteligente que acompañará a partir de los próximos meses a la compañía por tierra, mar y aire.

Gemini Omni, la creación de vídeo con IA definitiva

Después de que Nano Banana triunfara en la creación de vídeos, Google ha ido un paso más allá con la creación de vídeos hiperrealistas. Por ello, la compañía estadounidense ha anunciado Gemini Omni.

Se trata de una nueva función de su IA con la que se va a poder crear vídeo muy realista y de una forma más sencilla. Se pueden combinar imágenes, audio, vídeo y texto para generar vídeos de gran calidad fundamentados en los conocimientos de Gemini sobre el mundo real.

De hecho, para aquellos que busquen editar fácilmente sus vídeos, sólo hace falta intercambiar varios mensajes con su IA para que lo haga de forma rápida. Todo con lenguaje natural y tomando acción en las instrucciones que se da.

Presentación de Gemini Omni. REUTERS

Gemini Omni permite, bajo suscripción, transformar el mundo que hay a nuestro alrededor. Con una imagen y un prompt, te cambia por completo el mundo que aparece en la escena editada. Mucho mejor que cuando lo hacía Veo.

Una vez creado, puedes modificarlo como quieras. Buscando un nuevo ángulo, un nuevo estilo o algún detalle concreto que quieras que aparezca en escena. El objetivo es de perfeccionar tu creación hasta que esté tal y como habías pensado en un inicio.

Otra de las novedades ha sido SynthID, que es una muy buena noticia. Se trata de su detector de IA, con el que vamos a poder revisar en móvil o en el ordenador si la imagen que nos han enviado es IA o es real. Es capaz de analizar todos los detalles y anunciarlo. Algo que ha hecho en colaboración con algunas marcas como Nvidia u OpenAI.

El primer miembro de esta familia es Gemini Onmi Flash, y está disponible en la app de Gemini, en Google Flow y en YouTube Shorts. Otra de las novedades ha sido el nuevo Gemini 3.5 Flash, que ya está disponible y se espera Gemini 3.5 Pro a partir del próximo mes.

Dentro de la influencia de la nueva actualización de Gemini, Google también ha anunciado Gemini Spark, un agente personal que es capaz de actuar en nombre del usuario y ya está disponible en la app de Gemini.

Los cambios en su buscador

Pero no sólo cambia todo en el uso móvil. Además de que se espera la integración de Gemini Spark en Chrome este verano, Google ha dado un paso más en la integración de la IA de forma natural en su buscador.

En el evento Google I/O 2026, la marca ha revelado que va a pasar de los enlaces en su buscador de IA. Ahora, este Modo AI va a ofrecer respuestas más detalladas, con tablas o gráficos si es necesario y se iniciará un diálogo entre el usuario y su IA. Pero claro, la duda se encuentra en la fuente original de la noticia y de dónde proviene esa información.

Otro de los cambios que se va a producir en su algoritmo en el buscador. Después de años y años de especialistas en SEO (expertos en optimización en buscadores) para tratar de posicionar a medios y marcas en Google, parece que la marca estadounidense ha activado la palanca y ha cambiado los resultados de búsquedas para siempre.

En el caso de que alguien quiera consultar algo. Supongamos que 'partidos de España en el Mundial 2026', Google va a usar su IA como motor principal y no el algoritmo. Lo más llamativo es que, según ha explicado la compañía, cada usuario tendrá una respuesta diferente. Algo que supone un cambio de paradigma en su buscador.

En el caso de que hagamos una pregunta en el buscador, los agentes de Información seguirán trabajando en segundo plano y vas a poder mantenerte al día de lo que más te interese. "Tu agente analizará información de todo Internet, como blogs, medios digitales y publicaciones en redes sociales, además de nuestros datos más recientes (información en tiempo real sobre finanzas, compras o deportes) para detectar cambios relacionados con tu pregunta", ha contado la compañía.

"Este es el siguiente capítulo de la Búsqueda de Google: una IA inteligente que pone la información del mundo a tu servicio. Así que pregunta lo que quieras y la Búsqueda ahora hará más cosas por ti que nunca", ha asegurado la marca.

Nuevas gafas inteligentes

Google también ha hecho público el trabajo que ha hecho en la sombra junto a Samsung y Qualcomm para elaborar dos modelos de gafas inteligentes: las Gentle Monster y las Warby Parker. Después de las Android XR, la plataforma ha creado dos modelos de gafas para el día a día.

Se trata de dos modelos que incluyen asistencia por voz en tu oído y, además, gafas que incluyen una pantalla para poder ver la información que necesitas y solicitas. El objetivo es el de incluir un pequeño teléfono móvil, algo que ya hemos visto en las Ray-Ban Meta Glasses 2, aunque todavía no ha llegado a Europa.

Google ha anunciado el lanzamiento de estas gafas a finales de este otoño. Entre sus funciones, se encuentran 'Pregunta sobre lo que ves', 'Navega con facilidad', 'Mantente conectado', 'Captura y edita' o 'Traduce voz y texto', entre otras. Todo ello con Gemini en el corazón del dispositivo.