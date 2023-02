La influencer Marta Carriedo desvela lo que le pasó con Florentino Pérez en un desayuno en el Palace

Con casi 600.000 seguidores, Marta Carriedo es una de las influencers más conocidas de España y gran seguidora del Real Madrid. La creadora de contenido le ha contado a la periodista Ana Gutiérrez en su podcast lo que le pasó en el Palace de Madrid con Florentino Pérez.

Ha desvelado Carriedo que el presidente del Real Madrid estaba desayunando en la mesa de al lado y como tanto su abuelo, como su padre como ahora su hijo —que no había nacido porque estaba embarazada de ocho meses— son socios del club blanco decidió ir a contárselo al máximo representante del equipo.

"Me acerco, el tío súper majo y me dice apúntate mi número y cuando des a luz me escribes para que le hagamos, evidentemente nunca le escribí para esto, qué vergüenza. En todo momento pensaba que me había dado un teléfono falso. Me lo da en una servilleta del Palace", ha contado entre risas.

Carriedo ha explicado que creyó en todo momento que era o un teléfono falso "o una tarjeta que tiene por ahí que no usa". "Me voy y a la media hora cuando se va del desayuno se acerca a mi mesa y me dice 'no me has hecho una llamada perdida para guardarte'", ha afirmado entre risas.

Ahí cogió la servilleta en la que estaba apuntado el número y le hizo una llamada perdida, le sonó el teléfono delante de ella. Después, en una fiesta se encontró con el jugador del Madrid Marcelo y se lo contó. El futbolista brasileño parece que al principio no se lo creyó pero cuando Carriedo le dijo que Florentino Pérez tenía de foto de WhatsApp a su perro ya sí.