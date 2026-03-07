Israel intensifica los ataques sobre Teherán en el octavo día de la guerra contra Irán

Un misil iraní con municiones de racimo vuela hacia Israel, en una imagen captada en el centro del país, el 5 de marzo de 2026.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa y este sábado ha entrado en su octavo día con nuevos bombardeos sobre la capital iraní, Teherán. También se han registrado ataques con misiles iraníes contra Israel y alertas en varios países de Oriente Medio.

Durante la madrugada, el ejército israelí lanzó una nueva oleada de ataques a gran escala contra lo que calificó como “infraestructura del régimen iraní” en Teherán. Según las Fuerzas de Defensa de Israel, unos 50 aviones de combate participaron en los bombardeos. Entre los objetivos atacados estaría un búnker militar subterráneo vinculado al líder iraní fallecido Alí Jameneí.

Tras estos ataques, la televisión iraní Press TV informó de un gran incendio en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad, en la capital. Las imágenes difundidas mostraban columnas de humo sobre el aeródromo.

Irán respondió lanzando misiles contra Israel. Según la agencia Tasnim, cercana a la Guardia Revolucionaria, los proyectiles iban dirigidos contra “el corazón de los territorios ocupados y Tel Aviv”. El ejército israelí afirmó que estaba respondiendo a esos ataques.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, aseguró el viernes que su país “nunca renunciará” a su soberanía y que seguirá defendiéndose frente a la agresión de Estados Unidos e Israel. Washington afirma que en la primera semana de ofensiva ha atacado más de 3.000 objetivos en Irán y ha destruido o dañado más de 43 embarcaciones.

La tensión también se ha extendido a otros países de la región. En Baréin sonaron las sirenas de alerta y el Gobierno pidió a los ciudadanos que se refugiaran en lugares seguros ante un posible ataque aéreo.

Arabia Saudí informó de que derribó un misil balístico que se dirigía hacia la base aérea Príncipe Sultán. Además, interceptó cuatro drones que tenían como objetivo el campo petrolífero de Shaybah, cerca de la frontera con Abu Dabi.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, aseguró que los ataques iraníes en países árabes están dirigidos solo contra bases e instalaciones estadounidenses. Según dijo, Estados Unidos lanza ataques contra Irán desde territorio de países aliados en la región.

En el Líbano, al menos tres soldados ghaneses de la misión de paz de la ONU resultaron heridos durante enfrentamientos entre Israel y el grupo Hizbulá. Es el primer incidente que afecta a cascos azules desde el inicio del nuevo conflicto esta semana.

Mientras tanto, Estados Unidos busca formas de frenar el aumento del precio del petróleo provocado por la guerra. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, sugirió que Washington podría retirar más sanciones al petróleo ruso para aumentar la oferta mundial.

La situación también preocupa por el estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 20 % del petróleo mundial. Ante el riesgo para el suministro energético, el Gobierno estadounidense aseguró que su programa de apoyo cubrirá pérdidas de hasta unos 20.000 millones de dólares.