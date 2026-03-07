Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Veterinarios apuntan por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablas
Animales
Animales

Veterinarios apuntan por qué los perros inclinan la cabeza cuando les hablas

Una investigación revela que cuando el perro oye una palabra que asocia a un objeto concreto, se activan en él mecanismos de atención y memoria.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
front view of an adult woman with her dog at home hugging
Un perro con su dueña en su casa.Getty Images

Tu perro no inclina la cabeza cuando le hablas porque te entienda, a pesar de que tengas la sensación de ello. Lo hace porque lo que le acabas de decir le ha estimulado a hacerlo. Y es que, según una investigación publicada en la revista científica Animal Cognition, la inclinación de la cabeza en perros tiene una base cognitiva. Este estudio ha sido promovido por investigadores de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, y ha estado basado en perros que tienen específicamente tienen una capacidad destacada para aprender el nombre de distintos juguetes.

En el experimento, los científicos observaron que estos animales inclinaban la cabeza con mayor frecuencia cuando escuchaban palabras que reconocían, especialmente los nombres de objetos que podían identificar correctamente. Según esta investigación, los perros considerados como "superdotados" para el aprendizaje de palabras mostraron este gesto en un porcentaje significativamente superior al de otros canes.

Los autores plantean que el movimiento podría estar vinculado al procesamiento mental de estímulos relevantes. Es decir, cuando el perro oye una palabra que asocia a un objeto concreto, activa mecanismos de atención y memoria. La inclinación de la cabeza sería, en este contexto, una manifestación externa de ese esfuerzo cognitivo.

No se trata de una reacción aleatoria. La repetición sistemática del gesto ante determinadas palabras sugiere que está relacionado con la comprensión y la expectativa de una acción posterior, como ir a buscar un juguete específico.

Además, existen factores sensoriales que ayudan a entender este comportamiento. Según señalan los especialistas en comportamiento canino, los perros utilizan especialmente dos sentidos, tanto el oído como la vista,  para interpretar las señales humanas.

Ajustar la posición de la cabeza puede facilitar una mejor localización del sonido o una lectura más precisa de las expresiones faciales. En ello tiene que ver las características de cada uno de estos animales. Los expertos explican que los pabellones auditivos de los perros son altamente móviles y les permiten captar sonidos con gran precisión. Inclinar la cabeza podría ayudar a optimizar la recepción de determinadas frecuencias o a distinguir matices en la voz del interlocutor.

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Al mismo tiempo, modificar el ángulo de visión puede mejorar la percepción de gestos y movimientos faciales. Esta combinación de procesamiento auditivo y visual refuerza la hipótesis de que el gesto responde a un intento de obtener información más clara del entorno, no a una estrategia consciente para resultar más entrañable.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos