Javier Aroca se acuerda de Ayuso, no sin ironía, tras ver esta escena de una manifestación sobre Gaza en Países Bajos
El mensaje del filántropo acumula más de 7.000 'me gusta'.

Sergio Coto
Javier Aroca e Isabel Díaz Ayuso.CADENA SER / GETTY

El antropólogo y tertuliano de programas como Malas Lenguas o Hoy por Hoy, Javier Aroca, ha publicado un mensaje en la red social X que está compartiéndose sin parar sobre las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre las protestas propalestinas en La Vuelta a España.

"La kale borroka se expande por los Países Bajos", ha ironizado, en un mensaje que acumula más de 7.000 me gusta, tras ver un vídeo que no deja de compartirse en las últimas horas sobre una multitudinaria manifestación en Países Bajos del pasado mes de junio.

La escena se produjo el pasado 15 de junio, cuando, según los datos de Oxfam, cerca de 150.000 personas se concentraron en los Países Bajos para pedir a su gobierno que hiciera más contra la guerra en Gaza.

La pasada semana, pasó lo mismo en Bruselas (Bélgica). Según informó Euronews, la policía local cifró en 70.000 el número de manifestantes, 110.000 según los organizadores, que participó en la segunda edición de la marcha Línea roja por Gaza de Bruselas.

El tono irónico de Javier Aroca no ha sido fruto de la casualidad. La presidenta madrileña volvió a defender este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había usado "a la kale borroka para mantenerse en el poder".

"Nosotros estamos totalmente en contra de reventar la convivencia en Madrid, porque este no es un problema que no parte en Madrid, ni tiene la culpa nadie en la Comunidad de Madrid, ni ningún español", aseguró en una intervención pública. 

"Pido dejar a la comunidad educativa en paz y pido que dejen de intentar adoctrinar en los colegios y llevar las refriegas políticas, y más esta que está promoviendo el presidente del Gobierno para tapar su corrupción. No tiene perdón que la kale borroka la lleve a todas partes y el odio y la división guerracivilista a todos sitios. Eso es lo menos responsable: no al adoctrinamiento político en las aulas", defendió.

