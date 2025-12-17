En Francia se dan cuenta de algo que está pasando en Madrid al ver lo ocurrido con un bar y lanzan una sentencia contundente 

El diario francés Le Monde, uno de los más importantes de Francia, ha puesto el foco en un fenómeno que, según afirma, está ocurriendo en Madrid y del que se ha dado cuenta a raíz del próximo cierre del Café Central, uno de los locales más emblemáticos de Madrid, abierto en 1982 y referente internacional del jazz.

Le Monde explica que el local tendrá que cerrar sus puertas a principios de 2026, "víctima de la especulación inmobiliaria" que domina la capital española: "Para muchos residentes, es una señal más de que Madrid se está transformando, impulsada por la ambición de consolidarse como una 'ciudad global".

El rotativo francés aporta algunos datos para dar idea de la importancia del Café Central, del que dice que es "toda una institución": "Se han realizado allí más de 14.500 conciertos para aproximadamente 1,3 millones de espectadores". Además, destaca que en 2002 la revista estadounidense DownBeat lo incluyó entre los mejores clubes de jazz del mundo. y que permanecido en esa lista desde entonces.

Por su escenario han pasado figuras de la talla de Brad Mehldau, Paquito D'Rivera, Lou Bennett, Mark Turner, Kenny Barron, Benny Golson, Sheila Jordan o Ron Carter. Los gestores del local atribuyen la "incomprensible decisión" de cerrar el local "a las disputas sucesorias entre los nueve sobrinos que heredaron la propiedad, que "quieren transformar el espacio en un restaurante de comida rápida".

El caso del Hotel Reina Victoria

Le Monde subraya que la zona está perdiendo sus lugares emblemáticos como, por ejemplo, el Hotel Reina Victoria, que está ubicado justo enfrente del café, que fue "refugio de toreros y estrellas de cine" y que cerró en septiembre: "Los muebles se vendieron en tres días en una venta de liquidación masiva en la que los madrileños hicieron cola durante horas".

"Según la prensa española, el grupo hotelero francés Accor planea abrir allí un establecimiento de lujo", explica el periódico francés, que salta que la Plaza de Santa Ana ha perdido también "los grandes árboles que daban sombra a sus terrazas", que fueron arrancados para ampliar un aparcamiento subterráneo.

Un 10% más de turistas que en 2019

Le Monde reconoce que Madrid "está en pleno auge" y que "visitantes y nuevos residentes acuden en masa": "La región ha ganado un millón de habitantes en diez años (su población actual es de 7,1 millones), en gran medida gracias a la inmigración predominantemente latinoamericana. Actualmente, representa el 19,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de España y atrajo el 67% de la inversión extranjera en España durante el primer trimestre. En 2024, once millones de turistas visitaron la ciudad, casi un 10% más que en 2019".

"Pero esta prosperidad tiene sus inconvenientes", dice Le Monde, que señala que, según Cáritas, el 21% de los residentes vive con una media de 10.200 € al año, mientras que la renta per cápita alcanza los 44.755 €. Además, destaca, el coste de la vida sigue subiendo y se prevé que los precios de la vivienda aumenten otro 12% para 2025.

"La capital evoluciona según un patrón habitual, en el que los hogares con bajos ingresos se ven desplazados gradualmente del centro de la ciudad hacia zonas periféricas más allá de la M-30, la autopista que rodea la capital", avisa.