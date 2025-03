Jordi Wild se moja entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta': no iría a ninguno, pero tiene claro con cuál se queda

Jordi Wild ha vuelto a sentarse en su estudio de grabación con el periodista David Jiménez para hablar de la actualidad política mundial y local. Como últimamente parece que no hay nada más político que ver la televisión ambos han hablado de la rivalidad entre La Revuelta y El Hormiguero.

En septiembre de 2024 aterrizó en TVE David Broncano con bastante polémica para competir directamente con Pablo Motos en Antena 3. Ahora, Jordi Wild ha hablado de por qué no iría a ninguno de los dos programas y con cuál de ellos se queda.

Ha afirmado el creador de contenido que se queda con El Hormiguero porque ni ahora en La Revuelta ni antes con La Resistencia lo han invitado: "No les debo caer muy bien. No entiendo por qué. A mí me caen bien ellos, no entiendo por qué".

"Como uno sí que me invita, aunque no haya ido", ha dicho de El Hormiguero. Sobre por qué no va ha señalado que no sabe si se sentiría cómodo porque no ve la televisión, y por tanto ni ve ni uno ni otro, tampoco sabe si se lo pasaría bien y está el hándicap de ir a Madrid.

"Es una serie de cosas. Si yo quisiera ir me voy hasta China pero no tengo ninguna motivación porque estamos en las mismas, no voy a ganar nada yendo a un sitio o a otro. No voy a ganar alcance. Es un tema de ilusión pero sinceramente no puedo decir que me haga ilusión ni uno ni otro. Pero bueno, team El Hormiguero por eso, si te valoran yo valoro", ha zanjado.