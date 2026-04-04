Jorge Ángel, enfermero, sobre lo más difícil de su profesión: "Dar una mala noticia cuesta mucho más que las técnicas"

Jorge Ángel es uno de los enfermeros más conocidos de las redes sociales en España. Conocido como Enfermero Jorge Ángel, acumula más de 5,9 millones de seguidores tan solo en TikTok gracias a sus vídeos sobre la sanidad, a los que les añade muchas veces un humor muy natural.

Ya son 10 años desde que empezó a ejercer su profesión y, tras cientos de vídeos, este último el más reciente, ha sido una reflexión que ha querido poner sobre su mesa. Tras años de experiencia en un hospital, ha reconocido qué ha sido lo más difícil para él.

"Yo siempre cuando estaba haciendo las prácticas, al principio pensaba que lo más complicado era el tema de técnicas: el sondaje nasogástrico, pues también, por supuesto, analíticas, canalizar vías, arterias, alguna vía central de inserción periférica...", ha relatado.

Pensaba que aquellas técnicas iban a ser lo más complicado de su profesión, pero ni mucho menos. Se dio cuenta de que, con la experiencia, acabas trabajando en "modo automático" o "modo mecánico, lo aprendes y ya está".

Lo más difícil como enfermero

Ha reconocido que, al fin y al cabo, hay gente más o menos habilidosa como en todas las profesiones. "Al final, lo que más me ha costado, y por supuesto, todavía no domino ni mucho menos, es tener una visión general del paciente, el saber por qué están pasando las cosas, el saber anticiparte a ciertas cosas, eso cuesta mucho más", ha defendido.

"Al igual que dar una mala noticia, muchas veces, cuando fallece una persona, estar ahí y saber estar ahí, eso cuesta mucho más que las técnicas", ha concluido el enfermero.

En cuanto a reacciones, muchos han coincidido en que precisamente ese tipo de situaciones son lo más importante de la profesión: "Es lo primero que se debe aprender y estudiar. Las técnicas se aprenden y ya...".