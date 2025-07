Juan Echanove apoya al Gobierno de Sánchez y ojo a lo que responde Pitingo públicamente

Pitingo ha respondido a la vista de todos a las declaraciones de Juan Echanove que ha recogido la agencia Europa Press. El cantante ha cargado contra la opinión del actor, que pedido apoyar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Echanove ha pedido que se mantenga el Gobierno de coalición liderado por Sánchez y que tiene al PSOE como partido mayoritario para que no llegue Vox a un eventual Gobierno con Alberto Núñez Feijóo de presidente.

"Es importantísimo. Me considero progresista, de izquierdas, nunca lo he ocultado, no me duelen prendas", recoge Europa Press en su titular.

Ha afirmado el actor durante rueda de prensa celebrada este jueves en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que el Gobierno "está en una situación muy endeble" y que "la amenaza de la extrema derecha es lo único que mantiene vivo este gobierno".

Además, ha querido acordarse de la situación en Gaza: "Vamos muy mal, muy mal, si la comunidad internacional cierra los ojos ante el genocidio que está ocurriendo en Gaza. Y más como se planteen darle el premio Nobel de la paz a Trump".

Pitingo se ha quedado en el titular y ha respondido en X a las palabras de Echanove: "Llamar progresista a quien indulta golpistas, blanquea a Bildu y gobierna a golpe de decreto es como llamar demócrata a Maduro. Las palabras pierden su valor cuando se usan para encubrir lo contrario".