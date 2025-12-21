Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Julen Bollain, economista, saca una conclusión demoledora al ver los resultados de las elecciones de Extremadura
Julen Bollain, economista, saca una conclusión demoledora al ver los resultados de las elecciones de Extremadura

Señala el gran beneficiado de la noche.

Santiago Abascal
Santiago Abascal, en un discurso en Villanueva de la Serena.Getty Images

Julen Bollain, doctor en Estudios sobre Desarrollo, economista, profesor e investigador de la Universidad de Mondragón, ha sacado una demoledora conclusión tras ver el resultado de las elecciones en Extremadura, que ha ganado el PP pero sin conseguir mayoría absoluta, el PSOE ha sufrido una debacle y Vox ha experimentado una fuerte subida.

"El PP en Extremadura dependía de Vox, convocó elecciones para 'salir del bloqueo' y lo único que va a conseguir es reforzar a su socio y que vuelvan a ser decisivos. Maravillosa estrategia de Feijóo y de Guardiola. Más Vox, más peaje", ha sentenciado Bollain, poniendo el foco en que el gran beneficiado de las elecciones de Vox.

En otro mensaje, el economista recuerda que "el cambio que prometía el PP era este": "Subir un escaño y que Vox se dispare seis. La derecha se come Extremadura, sí, pero lo hace con Abascal sentado en la mesa con más fuerza que nunca. Vaya forma de 'desbloquear', María Guardiola".

Vox, "crecido y envalentonado"

Bollain afirman que "Guardiola adelantó elecciones para dejar de estar atada a Vox" y dice que "lejos de la mayoría absoluta, todo sigue igual y con el socio crecido, envalentonado y cobrando más caro cada voto".

"Y mientras tanto el PSOE se pega un batacazo histórico. Pierde diez escaños. Eso no es un tropiezo, es una alarma. Si en Madrid lo despachan con 'era cosa del candidato', que se preparen. Viene un vía crucis territorial en los próximos meses. Penitencia socialista", anticipa.

"Acabas coronando" a Vox

"Y Unidas Podemos suma tres escaños y es un dato importante de cómo han de hacerse las cosas. Pero que nadie confunda el titular con la película, porque, cuando la derecha ronda el 60% en una tierra que era un bastión progresista, lo responsable no es sacar champán. Es entender que aquí el problema es mucho más grande", insiste antes de resumir: "Adelantas elecciones para quitarle poder a Vox y acabas coronándolo".

Poco antes, el propio economista había hecho una durísima crítica al partido que lidera Santiago Abascal.

"Cuando tocaba ampliar derechos, Vox no ha estado aquí⬇️

❌ Reforma laboral

❌ Reducción de la jornada laboral

❌ Ingreso Mínimo Vital

❌ Revalorización de las pensiones

❌ Medidas de protección social frente a la inflación

❌ Ley de Vivienda (límites al alquiler)

❌ Ley de igualdad y paridad

❌ Ley contra la violencia sexual

❌ Derechos LGTBI y personas trans

❌ Derechos de las personas trabajadoras de plataformas (riders y algoritmos)

❌ Derecho al aborto

❌ Ley de eutanasia

❌ Bienestar animal

❌ Ley de memoria democrática

❌ Educación pública inclusiva

❌ Ley de cambio climático

❌ Agencia de salud pública

No es 'libertad'. Es votar sistemáticamente contra derechos laborales, sociales y civiles. Piénsalo, antes de votar".

Con el 52,8% de los votos escrutados, el PP crecía en un diputado hasta los 29, mientras que el PSOE perdía 10 escaños hasta los 18, y Vox se disparaba hasta los 12 parlamentarios en estas elecciones autonómicas.

En cuarto lugar se situaba Unidas por Extremadura, que ganaba dos diputados respecto a los comicios de 2023, y lograría 6 parlamentarios. La mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

