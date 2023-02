Julia Otero habla claro sobre lo que pasó con la política en los Goya

Julia Otero ha dedicado parte de su editorial de este lunes a hablar de tres de los grandes eventos que se han celebrado este fin de semana: la Superbowl, el festival de Sanremo y los premios Goya, celebrados este sábado en Sevilla.

La periodista de Onda Cero ha empezado diciendo que estos eventos han sido "de esos gigantescos, con alfombras rojas, focos, flases, brillos" y ha comparado el fuerte calado político que ha tenido Sanremo con el escaso mensaje político que ha habido en los premios del cine español.

"Este último, Sanremo, acompañado de polémica por el tono muy reivindicativo, político, casi contestatario contra el Gobierno italiano de la señora Meloni. Matteo Salvini, que es socio y vicepresidente de Meloni, pidió expresamente antes que no se politizase el acto y consiguió, a la vista de las intervenciones, justo lo contrario. Ya saben el famoso efecto Streisand", ha señalado Otero.

Ha añadido la periodista que puede que Sanremo "con audiencias estratosféricas en Italia, haya vivido su última noche de protesta, porque las huestes de Meloni y compañía aún no han podido entrar de lleno en la RAI, pero lo harán sin duda en breve".

Ahí ha pasado a comparar lo ocurrido en Sanremo con los Goya, donde apenas hubo un par de comentarios políticos: "En comparación, nuestra gala de los Goya resultó discreta en lo político. Solo con algunos pequeños toques reivindicativos en el tema de la Sanidad Pública".

Y ha apostillado: "Parece que el mundo de la cultura tiene que domesticarse para que los conservadores no se sientan agredidos. Autocensurándose para no molestar a ningún segmento. El presentador, Antonio de la Torre, de alguna forma lo admitió cuando dijo que se podía hablar de todo y de nada al mismo tiempo".

El único mensaje político lo dejó Jordi Évole que animó a los ciudadanos a asistir a la manifestación de este domingo en Madrid en favor de la Sanidad Pública. En un monólogo conjunto entre Antonio de la Torre y Clara Lago al inicio de la gala se tocaron de pasada algunos temas políticos pero ninguno en concreto.

Según los presentadores, la gala tenía que ser "divertida pero sin ir de graciosos. Emotiva. Intensa pero que no sea un tostón. Que se nos vea sin ser protagonistas. No se puede hablar de política. No se puede ser ni muy de izquierdas ni muy de derechas. Ni muy de centro. Para niños, para mayores".