La influencer Fabiana Sevillano lanza una pregunta a toda su generación tras ir a hacer la compra

Ir a comprar y llevar un carro para cargar con todo es de lo más normal en la sociedad y algo que se ve a diario en los supermercados de toda España. Sin embargo, una joven se ha dado cuenta de que en su generación son menos las personas que deciden llevarlo cuando van a hacer grandes compras.

Concretamente ha sido la creadora de contenido Fabiana Sevilla, que tiene más de 1,6 millones de seguidores en su perfil de TikTok. Esta joven sevillana de 23 años ha querido lanzar una pregunta sobre esta costumbre y su vídeo se ha hecho viral con casi dos millones de reproducciones en pocas horas.

"Una cosa que yo no entiendo y que me molesta es que por qué la gente de mi edad, yo tengo 23 años, no utilizamos los carros para ir a la compra. Es muy práctico", afirma la creadora de contenido, mientras se graba llevándolo por casa con todo lo que ha adquirido en su interior.

"El carro es mi todo. Sé que es de Mari máxima, pero a mí me encanta. Si lo quieres de leopardo te lo compras de leopardo, si lo quieres de rayas de rayas. No tienes que usar muchas bolsas porque al final lo llevas, lo arrastras y ya está. Es muy Mari, pero es muy práctico", ha sentenciado Sevillano.

Las respuestas de los usuarios

Su vídeo se ha hecho viral y las respuestas no han cesado llegando a superar ya las 850 con opiniones para todos los gustos.

El primer tipo de comentarios ha sido por el hecho de que da vergüenza. "Hay gente que le da vergüenza hasta llevar un paraguas....", ha comentado uno, mientras que otro ha señalado que "quisiera poder usarlo sin sentirme una abuela".

Sin embargo, luego sí que ha habido multitud de tiktokers que han defendido su uso: "Lo utilizo desde los 15 porque ya iba sola a la compra y tengo cero vergüenza, amo mi carro y no entiendo a la gente que va con 20mil bolsas".

"El primer día me daba vergüenza, ahora me siento superior a los que llevan las bolsas en la mano", ha señalado otra, mientras que una tercera ha reconocido que lo utiliza y que "piensen lo que quieran porque al menos no me dejo las manos en cinco bolsas". Un debate que ha surgido en internet.