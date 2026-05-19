Rufián recupera lo que le dijo al PP en enero para valorar la imputación de Zapatero: "Pienso lo mismo hoy que entonces"

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha valorado la imputación que se ha conocido este martes del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a raíz de un presunto caso de blanqueo de capitales vinculado al rescate de la aerolínea Plus Ultra, tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado El País y la Cadena SER.

El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional investiga las posibles vinculaciones del también ex secretario general del PSOE en un proceso en el que se averigua si el rescate con fondos públicos de la aerolínea, por valor de 53 millones de euros, sirvió para un supuesto lavado de dinero.

Las reacciones a la noticia no se han hecho esperar y desde todos los partidos políticos se ha valorado la información y esta imputación del expresidente socialista. Por ejemplo, Rufián lo ha hecho recuperando una intervención suya en el Congreso de los Diputados del pasado 15 de enero, días después de la detención por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro. "Sobre ZP. Pienso lo mismo hoy que entonces", ha escrito junto a ese momento.

"¿Saben ustedes, sobre todo usted, señora Álvarez de Toledo, por qué odian tanto y le tienen tanta manía al señor Zapatero? ¿Saben por qué? Porque les ganó en el año 2004, porque derrotó a ETA en el 2011 y porque levantó la campaña del año 2023. Por eso le tienen tanta manía al señor Zapatero", afirmó Rufián.

"Eso es ser patriota"

Rufián también recordó que en "Zapatero en el año 2007 defendió a José María Aznar frente a Chávez, diciendo literalmente que no opinaba como él, pero que había sido su presidente y que merecía un respeto".

"Eso es ser patriota y no aplaudir a un genocida y pedirle que bombardee a tu país porque no te gusta quien lo gobierne", aseguró.

También les mandó un mensaje al PSOE: "Reflexionen porque llevan años, y el señor Albares aquí lo ha reconocido, implementando una legislación a medida para la denominada oposición venezolana para que huyeran de la denominada dictadura venezolana".

"Al final casi todos han acabado en las calles de Madrid gritando que esto es una dictadura, porque se van de una dictadura para venir a otra, y acaban gritando 'Pedro Sánchez, hijo de puta'. Así que háganselo mirar también un poquito", remató Rufián.