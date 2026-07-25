Señala las quejas "absurdas" de turistas y no dan crédito: genera más de 1.500 comentarios

Óscar Sáenz y Eva Cavero han comentado en su podcast Terapia de Parejas una lista de "quejas absurdas" de turistas que han hecho en hoteles, restaurantes o diferentes lugares y que les han dejado atónitos. Se lo han mandado sus seguidores, de los que ya cuentan con más de 320.000 tan solo en TikTok.

Óscar ha ido leyendo una a una cada queja, mientras Eva ha reaccionado sin poder aguantarse la risa. "Reservamos una habitación con vistas al lago. Llegamos de noche y no habían iluminado el lago", comenta una de las reseñas de los turistas.

Una de las que no dan crédito es la de un turista que se quejó de un terremoto: "¿Por qué nadie nos avisó de que iba a haber un terremoto?". En otra experiencia, una pareja de luna de miel fue a un safari y el marido vivió un momento tenso: "Vimos a un elefante visiblemente excitado. Arruinó nuestra luna de miel porque mi marido se sintió intimidado".

Quejas surrealistas del clima

Por otro lado, están los clientes que piensan que los trabajadores tienen poderes precognitivos: "Preguntamos en recepción a qué hora se iba a poner nublado y nos dijeron que no lo sabían, que ellos no controlaban el clima. Inútiles".

Para otros, que se gastaron "un dineral" en una habitación con vistas al mar, el hecho de mirar siempre al mar se les volvió "repetitivo". Otros ejemplos son las quejas de que el hotel estuviera demasiado cerca de la naturaleza y que los ciervos que había alrededor les hacían sentir incómodos.

Además, otros turistas alegaron que fueron durante la temporada de huracanes a un hotel: "Estuvo lloviendo todo el viaje. No pudimos usar ni la piscina ni la playa". La que se lleva la medalla de oro es la queja de que "en los comercios de Europa no aceptaban dólares, solo euros, por más que intentábamos explicarles que nuestra moneda es mejor".