Enseña la cuenta que le traen en un bar en primera línea de playa y le llueven los comentarios: "Yo veo esos precios y no entro"

El creador de contenido Jesús Soriano ha compartido en sus redes sociales uno de esos tickets que, en pleno verano, está dando muchísimo que hablar por los precios de algunos de esos productos.

En realidad, por la mayoría de ellos. Junto a una foto del ticket, el influencer experto en hostelería ha dejado un mensaje para iniciar un debate sereno, si es que eso es posible en redes sociales, sobre los precios que ponen algunos restaurantes de la costa.

"No quiero señalar al restaurante. Quiero abrir un debate. Porque una cosa es pagar más por estar en primera línea de playa… y otra muy distinta es pagar 6,50 € por una Coca-Cola de 20 cl, 11 € por una botella de agua y 16€ por el pan. ¿Vosotros dónde ponéis el límite? Os leo", expone Soriano.

Como se puede ver en la nota, los precios están muy por encima de lo que suele ser habitual en España. El propio creador de contenido ha dicho después que, como muchos sospechaban, se trata de un local de Ibiza.

A 6,50 la Coca-Cola

Hay varios elementos del ticket que llaman la atención. El primero son los 16 euros de pan y el segundo los 6,50 de los refrescos de 20 cl, el tamaño más pequeño que existe, casi un chupito.

Pero hay otros productos más elaborados que también tienen un precio imponente: 32 euros unos calamares a la andaluza y 28 euros unas patatas con guacamole. En cuanto al arroz de verduras, el precio es de 48 euros la ración.

Esto ha generado un importante debate aunque la mayoría afirma que, a pesar de que lo consideran caro, cuando están los precios en carta en el cliente está la voluntad de irse a otro lugar.

"A mí me parece excesivo, pero si tenía los precios expuestos no hay engaño. Yo veo esos precios y no entro y luego me quejo sino que no entro directamente", dice uno. Y otro añade: "La culpa solo la tenemos los clientes. Pedir eso por una botella de agua".

Además, lo de incluir la propina sugerida en la carta como si esto fuese Estados Unidos tampoco ha sentado nada bien en muchos usuarios de X: "La propina sugerida será porque no ganan lo suficiente para pagar a los camareros, con esos precios casi no tienen margen, pobrecitos".