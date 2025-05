Le intentan estafar por Wallapop y su venganza es épica: el timador sale MUY trasquilado

El usuario de TikTok @jaribasol ha dado una muestra perfecta del dicho aquel de 'el cazador, cazado' al contar la venganza que se ha tomado contra una persona que intentó estafarlo en Wallapop.

"El otro día subí una silla a Wallapop para venderla. Al momento me escribe una chica. Un mensaje en el que me decía que le escribiese a su número de teléfono. Le escribí por WhatsApp y su foto era una señora completamente adorable que dije: esta señora no me puede timar. Es raro que me haga salir de Wallapop, pero en realidad puede tener sentido", cuenta.

"Y me dijo: '¿Te importa volverme a mandar el link del anuncio?'. Raro, esto huele raro. Yo ahí me empecé a oler que estábamos hablando de un timo, de un engaño. ¿Y qué hice? Empezar a jugar con ella, responderle que tenía que cobrarle cinco euros para mandarle el link. Y ella no reaccionaba. Ya me di cuenta de que era alguien intentando timarme", admite.

"Le mandé el anuncio y me mandó una captura diciéndome: comprado. Y al toque me llegó un SMS: tu producto de Wallapop ha sido comprado por un usuario de Vinted. Rellena tus datos bancarios para recibir el dinero de la compra. Efectivamente, no rellené nada, me di cuenta de que me estaban intentando timar. Y dije: voy a jugar a su juego", subraya.

"Le dije: perdona, hay una cosa que no te he comentado de la silla, pero como has comprado entiendo que no serás de esas. La silla tiene una maldición, en casas en las que ha estado, su dueño siempre ha muerto. Su reacción fue que se la peló. Tuve que pasar al plan B: decir que todo estaba bien, que solo necesitaba la dirección de envío y que me salía: C/Vas a timar a tu abuela", relata.

Dice que un par de horas después volvió a escribirle y vio que le había bloqueado: "Pero mi venganza no acaba ahí: cogí ese teléfono del timador y lo subí a milanuncios.com en un anuncio de regalo cachorros de Golden Retrevier. Con lo cual entiendo que llevará todo el día de hoy recibiendo mensajes".