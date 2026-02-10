No es sólo Aragón: Vox acumula cuatro meses de subida en la estimación de voto para las generales

El presidente de Vox, Santiago Abascal, interviene durante el acto de clausura de la campaña electoral aragonesa en el Foro Cuarte, el 31 de enero de 2026, en Cuarte de Huerva (Zaragoza).

Vox volverá a ser decisivo en Aragón. La lista liderada por Alejandro Nolasco superó en las elecciones regionales del domingo todas las expectativas, tras conseguir 14 escaños y casi el 18% del voto en las elecciones autonómicas del 8-F, duplicando el resultado obtenido en los comicios de 2023 y consolidando a la formación de extrema derecha como tercera fuerza en las Cortes de Aragón.

De esta forma, los de Santiago Abascal tendrán de nuevo en su mano la llave para la gobernabilidad, ante un PP que se ha vuelto a quedar lejos de la mayoría absoluta.

Sin embargo, el ascenso de la ultraderecha va mucho más allá de estas autonómicas. Es general, es nacional, y le daría unos resultados históricos si hoy se celebrasen elecciones generales en nuestro país. Lo constata el último sondeo de 40dB. para El País y la Cadena SER, conocido esta mañana, que indica que Vox acumula cuatro meses de subida en la estimación de voto para las generales: eso lo deja, por primera vez, en el 18% de los sufragios, lo que supone casi seis puntos más que en los comicios de 2023.

La formación de extrema derecha, sostiene el diario del Grupo Prisa, "capitaliza el desgaste del Gobierno", mientras que la primera fuerza de la derecha tradicional, el Partido Popular (PP), "parece estancarse", con una estimación de voto del 31,2%, tres décimas menos que en el barómetro anterior y dos puntos porcentuales menos de su resultado en últimas generales, cuando fue primera fuerza política.

La caída desde entonces es mucho más pronunciada, no obstante, para el PSOE, que pierde cuatro puntos desde 2023, aunque mejora seis décimas en el último mes. También sube en ese periodo Sumar (medio punto), pero se deja 5,4 desde las elecciones, cuando se presentó con Podemos, que apenas llega hoy al 3,7% de estimación de voto. Se Acabó La Fiesta (SALF), la marca del agitador ultra Alvise Pérez, roza el 2%.

El sondeo muestra que, por bloques, hay una evidente derechización del electorado respecto a 2023, a las últimas elecciones generales. PP sumado a Vox aglutina hoy el 49,2% de la estimación de voto (el 50,8% si se les añade SALF) y el PSOE, Sumar y Podemos se quedan en el 37,8%. La intención de voto de los partidos que apoyaron la investidura del líder socialista, Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en conjunto, en un 6,5%, casi un punto menos de lo que aglutinaron en las últimas generales.

El contexto importa

El sondeo (de 2.000 entrevistas online) se realizó entre el pasado 30 de enero y el 2 de este mes, es decir, después de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) y tras el anuncio del Gobierno de una regularización extraordinaria de inmigrantes y el bulo extendido por el PP y Vox de que se trataba de una operación para manipular el censo electoral.

En esos días, el Gobierno rectificó y decidió trocear el decreto ómnibus para sacar adelante la subida de las pensiones y se produjeron las primeras dimisiones por los pisos públicos de lujo adjudicados a personas del entorno del PP y del Ayuntamiento de Alicante -entre ellas la de la concejal de Urbanismo-.

La encuesta es previa a que ese revelara, por parte de El País, que el PP presionó a una concejala de Móstoles para que no denunciara por acoso al alcalde de la localidad, Manuel Bautista.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con la bancada del Gobierno PSOE-Sumar al fondo, durante una intervención en el Congreso, el 10 de diciembre de 2025. Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Fidelidades y abandonos

El sondeo conocido hoy expone que Vox es el partido que más crece y el que tiene al votante más fiel. El 80,3% de sus apoyos de 2023 volverían a escoger hoy su papeleta, y además capta al 15,2% de los votantes del PP -dos puntos porcentuales más que en el sondeo anterior-, aunque aumentan sus fugas a SALF, el partido del agitador ultra Alvise Pérez, que pasan del 7,7% al 9,1%.

El 74,1% del electorado popular en las últimas generales repetiría y el partido de Feijóo capta un 4% de votantes de la extrema derecha y otro 4% del PSOE.

Los socialistas retienen al 69% de sus apoyos de 2023, ya que ceden un 4,5% de sus votantes a Sumar y acumulan un 14,4% entre abstencionistas e indecisos. La plataforma creada por Yolanda Díaz, actual vicepresidenta segunda del Gobierno, mejora ligeramente.

Si el mes pasado apenas retenía al 46,3% de sus apoyos de 2023, ahora le son fieles el 50,5%, aunque cederían un 24,8% de sus votantes a Podemos -que se escindió de la coalición tras los comicios- y un 5,9% al PSOE, además de aglutinar a un 15,4% entre abstencionistas e indecisos. Vox vuelve a ser, con mucha diferencia, el partido que más votantes saca de la abstención en 2023: un 17,4%, lo que supone cuatro puntos más que hace un mes.

¿Las mujeres? ¿Los jóvenes?

El PSOE se impone en intención de voto (sin cocina) en el sector femenino, con un 23,5% (un punto más que en el sondeo anterior), por encima del PP (19%) y a mucha distancia de Vox (13,4%). Las abstencionistas o dispuestas a votar en blanco o nulo también suman un 23,5%.

El partido de Abascal, que niega la violencia machista y ataca lo que llama políticas de género, obtiene 7,2 puntos más en intención de voto entre los hombres que entre las mujeres. Sumar obtiene el 7% entre el electorado femenino y Podemos, el 3,2%.

En el electorado masculino, el PSOE, que en el sondeo anterior era superado por Vox en intención de voto, ahora lo supera en un punto (21,5%).

El PP obtiene el 18,5% de intención de voto entre los hombres, dos puntos por debajo del partido de Abascal. Pero la primera opción vuelve a ser el desencanto: el 21,7% que agrupa a los abstencionistas, indecisos y quienes afirman que hoy votarían en blanco o nulo.

Por edades, Vox vence en intención de voto de los 18 a los 34 años. La ventaja sobre sus competidores es especialmente amplia entre los más jóvenes (hasta 24 años), donde obtiene un 28,3%, (casi seis puntos más que en el sondeo anterior) y a mucha distancia del segundo, el PSOE (20,7%). Así se pueden explicar, por ejemplo, reflexiones como que el 19% de los jóvenes españoles alaba el franquismo.

En la franja de los 18 a los 24 años, el PP apenas tiene un 6,9% de intención de voto. La opción mayoritaria en esa generación es el 32% que se declara abstencionista, indeciso o asegura que votará nulo o en blanco.

Los socialistas obtienen sus mejores datos en la franja de los 35 a 44 años (25,4%) y el PP, entre los mayores de 55 (21,8%). Vox supera a la suma de la plataforma de Yolanda Díaz y Podemos en todas las franjas de edad.

Finalmente, en la escala de autoubicación ideológica de la encuesta, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, los españoles se sitúan, de media, en el 4,9, ligeramente más inclinados hacia la izquierda. En el último sondeo publicado por este periódico a una semana de los comicios en Aragón, esa media se situaba, entre los habitantes de la comunidad, en el 5,2, ligeramente escorados a la derecha.