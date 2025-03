Llama a su madre 40 años después de hacer la comunión para reclamarle el dinero de los regalos y la reacción es pura fantasía

Si hay algo que define a las familias españolas es su capacidad para sacarle punta a casi cualquier situación, incluso aunque hayan pasado 40 años. El padre de Belén Martínez, una joven tiktoker que ha arrasado en la red social china con un vídeo que ha acumulado ya cerca de 700 mil visualizaciones, lo ha demostrado con una broma que ya es leyenda. El hombre, con una cara dura que ni el acero, llama a su madre para preguntarle por el dinero de su comunión. Sí, esa comunión que hizo cuando aún se llevaban pantalones cortos y los regalos eran tostadoras y juegos de la oca.

“Mamá, tengo una pregunta. ¿El dinero que me dieron en mi comunión dónde está?”, suelta el hombre, como si fuera algo que se pregunta todos los días. La abuela, que no se achanta ni un pelo, le suelta sin pestañear: “El dinero que te dieron en tu comunión se gastó”. Él, con cara de póker, le espeta: “¿En qué?”, a lo que ella responde, como si fuera lo más normal del mundo: “En la comida que pagamos”.

Aquí es donde la cosa se pone buena. El padre de Belén, que no se va a quedar con las ganas, le suelta: “Pues me lo tienes que dar”. Y la abuela, que tiene más salida que un chiste de Gila, le dice: “Aquí no dieron dinero. Así que hasta entonces no daban dinero. Daban regalos”. Pero él, que no se rinde ni debajo del agua, le contesta: “Mentira. Daban regalos. Dámelo”.

La conversación sigue con un tono que parece sacado de un sketch de Martes y Trece. El hombre le dice: “Es mi dinero, ¿eh? Mañana a las nueve me lo das. A las nueve. A las nueve menos cuarto. A las diez. Y me lo das todo. Todo, todo. A duro, a duro”. La abuela, que no pierde la compostura ni en broma, le pregunta: “¿Te acuerdas cuánto era?”, y él, sin dudar, le suelta: “Más o menos cuánto. Paga lo que debes”.

El vídeo ha hecho que los que lo han visto se partande risa. De hecho, algunos han hecho algún comentario que es para enmarcar. Uno dice: “Tengo que llamar a mi madre con 40 años de intereses”. Otro cuenta: “Mi hijo, con 6 años, me regaló 20€ de su hucha para el día de la madre. A los meses me dijo: ‘Mamá, me debes 20€ del día de la madre’”. Y otro más apunta: “El dinero de la comunión de todos los españoles es una incógnita”.

Lo mejor es que la abuela, con esa sabiduría que dan los años, no se deja amedrentar. Y mientras el padre de Belén insiste en que le devuelva el dinero, ella le suelta: “Te lo daré en pesetas entonces”. ¡Toma ya!