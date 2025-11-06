Lo que se ha encontrado en un libro antiguo es una reliquia todavía mayor: los 'me gusta' le caen en cascada

Los establecimiento de compra y venta de libros de segunda mano son sitios con encanto, magia y muchos recuerdos en cada uno de los ejemplares que hay, especialmente en aquellos que son más antiguos y cuya fecha original tiene décadas de antigüedad. También ocurre lo mismo en bibliotecas o en lugares en los que se ceden al público general libros que ya no usa la gente.

Estas reliquias literarias, en algunas ocasiones, contienen otras en su interior que son desconocidas por todo el mundo, hasta por los propios propietarios o encargados de estas tiendas. Solo ven la luz cuando aparece un nuevo comprador y, mientras lo leen, se lo encuentran escondido entre sus páginas.

Ha sido el tuitero Raúl, conocido como @rmmrrar en la red social de X (la antigua Twitter), el que ha compartido una imagen de lo que se ha encontrado en el interior de un libro clásico, concretamente en un ejemplar de Friedrich Nietzsche de El nacimiento de la tragedia, de Alizanza Editorial.

"Me encanta la diminuta arqueología que habita en los libros antiguos", ha escrito, mostrando una foto de lo que se ha encontrado, que es un billete del Metro de Madrid del 24 de enero del año 1974 que fue extraído en la estación de Moncloa.

Otros objetos encontrados

La publicación de Raúl se ha hecho viral con más de 3.000 me gusta y 40.000 reproducciones y ha acumulado muchas respuestas, la mayoría de ellas en las que otros usuarios han mostrado objetos que se han encontrado en los libros.

"Dentro del libro que saqué ayer de la biblioteca hay un librito de felicitación de cumpleaños de una niña para su madre 💔", ha afirmado la usuaria Laura Mascaró. Ainara, otra tuitera, ha afirmado que uno que regaló tenía "dos billetes de Renfe y otro con cupones de 1967".

Una tercera ha mostrado que un libro hay una cariñosa dedicatoria fechada en septiembre de 1976.