Lo que ha hecho Tamara Falcó en 'El Hormiguero' cuando le preguntan por Pedro Sánchez va a traer cola

Tras la visita de Ester Expósito a El Hormiguero, en el que han hablado de su nueva película, El talento, que se estrenará el próximo viernes 5 de septiembre en los cines, Pablo Motos ha dado paso a la mesa de debate con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan Del Val y Nuria Roca.

Lo primero de lo que ha querido hablar Motos ha sido sobre las palabras que el escritor Arturo Pérez-Reverte pronunció en el anterior programa sobre Pedro Sánchez. "Ya no me fascina, ahora quiero estudiar a otro, pero no se va a ir, ¿dónde se va a ir?", expresó Reverte, en referencia a qué haría Sánchez si perdiera las próximas elecciones. Además, razonó que se mantendría en la oposición en tal caso al haberle "tomado la medida a España".

En la mesa de debate han ido respondiendo uno a uno, pero ha llamado la atención la forma de responder que ha tenido Tamara Falcó. Un gesto ha valido que mil palabras, sobre todo porque lo ha hecho ante las cámaras de televisión y con el 'estirón de orejas' de Pablo Motos de una forma irónica.

"Yo estoy con Reverte, no se querrá a ir", ha expresado Falcó e inmediatamente ha levantado una tablilla con un emoji de una cara vomitando, utilizada durante un juego con la invitada Ester Expósito unos minutos antes. Con este gesto ha querido responder, sin decir nada más, antes de soltar una carcajada. "Luego te ves el vídeo", le ha respondido Motos.

Por otro lado, para Cristina Pardo hay que diferenciar "lo que pueda querer Sánchez y lo que pueda ser viable". "La lógica dice que si el PP lega al gobierno, en el PSOE haya una catarsis una vez haya perdido el poder...", ha añadido.

Para Rematar ha advertido de lo que cree que podría pasar: "Yo creo que Sánchez facilitaría la labor de la derecha en el caso de reprochar todo lo que han podido hacer en el gobierno que haya terminado con un cambio en Moncloa. Creo en el 'cainismo' de los partidos políticos".