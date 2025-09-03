Un catedrático en Ingeniería Forestal reacciona incrédulo a esta escena en 'El Hormiguero'

Víctor Resco, catedrático en Ingeniería Forestal, ha publicado un hilo en la red social X en el que ha reaccionado incrédulo a la escena que se ha visto en el programa de El Hormiguero de este martes.

Durante la visita de Joaquín Sánchez y Susana Saborido, Marron enseñó junto a César Sallén, dueño de Ecofire, un producto que "apaga el fuego y, además, hace desaparecer los residuos que se producen en la combustión".

"Es un producto que es orgánico, es natural, es un producto que está hecho con componentes que pueden ser comestibles y lo que hace es que podemos hacer extinción directa o líneas cortafuegos. Si hacemos una línea cortafuegos, se mantendrán sus propiedades latentes hasta que llueva más de ocho o diez litros por metro cuadrado. Estamos hablando de un bloqueador de llama", explicó Sallén en su visita al programa de Antena 3.

Al ver la escena y la demostración, Víctor Resco ha respondido, mostrando su sorpresa por la propuesta ha emitido el programa que conduce Pablo Motos. "No puedo creer que tenga que escribir un mensaje sobre esto", ha señalado.

"A ver, de la misma manera que el COVID no se cura bebiendo lejía, esto tampoco sirve para los incendios forestales. Los retardantes llevan tiempo en el mercado", ha razonado el catedrático en Ingeniería Forestal.

"El retardante, que echan a veces los aviones, suele llevar fosfatos que 'queman' a la vegetación oxidándola, lo que la protege de las llamas. Es decir, que baja la intensidad de las llamas cuando la vegetación tiene retardante. Pero nunca llega a apagar el fuego, ¿por qué?", ha cuestionado.

Víctor Resco ha detallado que eso no ocurre porque un bosque "tiene una estructura compleja, con mucho relieve, y siempre quedan zonas sin tratar". "Es imposible rociar tanto retardante como para impermeabilizar del todo a la vegetación. No se puede cubrir el 100% de bosque con estos productos", ha razonado.

El experto ha justificado que también hay "productos extintores, y de índole inversa, con el mismo problema". "Hay otras razones, y problemas potenciales, pero de momento lo dejo por aquí", ha añadido.

Víctor Resco ha terminado su mensaje, destacando que "tal vez pueda servir en incendios de otro tipo", pero "vender esto como solución a los incendios forestales es como vender crecepelos".