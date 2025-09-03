Pablo Motos le pregunta a Pérez-Reverte qué opina de Feijóo y es contundente: "Lo de Mazón no lo perdonan"

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha sido el tercer invitado en la vuelta de El Hormiguero, presentado por Pablo Motos, a la televisión tras el habitual parón veraniego del programa de Antena 3. Ha repasado algunos temas de actualidad política y ha presentado su nueva obra, Misión en París.

Uno de los temas que Motos ha dejado sobre la mesa ha sido el partido ultraderechista Vox, preguntándole qué piensa sobre el partido. Con una tranquilidad característica de él, no se ha cortado en decir lo que piensa y termina llamando "copia" a Feijóo. Según ha afirmado el escritor, el partido de Abascal, a diferencia "de PSOE y PP" sí tiene ideas, "siniestras para algunos".

"Eso hace que parezca que haya una ideología potente detrás. Vox es el comodín, beneficia a todos menos al PP. Vox es el pretexto para todo, el gran revulsivo político y está creciendo mucho por eso", ha opinado Reverte. Luego ha mencionado al líder, Abascal, a quien ha tachado de parecer "un tipo normal y no demasiado brillante", pero que tiene una "maquinaria muy potente debajo, dos o tres cabezas pensantes, alguno muy peligroso".

"Es el comodín de todos menos del PP, el problema está en que Feijóo tiende más a tomar argumentos de Vox y eso es un error, porque la gente acabará votando al original, no a la copia. No es el partido que yo desearía, pero la gente tiene derecho a votar".

"Feijóo no me gusta como líder de oposición"

Por otro lado, cuando le ha preguntado qué opina del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido muy contundente y claro, a pesar de advertir de que no le cae mal personalmente. "Le tengo aprecio, lo que pasa es que creo que cuando ves su discurso del año 22 y el de ahora te das cuenta de que ha habido un cambio".

Para Reverte, Feijóo sería "mejor presidente del Gobierno que líder de la oposición". "No me gusta como líder de oposición, ha dejado apsar oportunidades. Tiene un entorno político... Rodeado de brutos, poco competentes, poco eficaces para darle el aura de líder. Ese carisma de líder para oponerse a un tipo de la potencia de Sánchez... Hacía falta con el suficiente impulso y coraje para marcarle", ha analizado el periodista.

Ha razonado que Feijóo no ha tenido valor para rescindir a Carlos Mazón como presidente de la Comunitat Valenciana por la gestión de la DANA. "Eso los españoles no lo perdonan", ha rematado.