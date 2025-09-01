Logra más de 24.000 'me gusta' al comparar la sanidad entre España y Estados Unidos

El tuitero Jorge Loser, conocido en esta red social como @loserjorge, se ha llevado miles de me gusta con su respuesta a un usuario que criticaba a España y elogiaba el nivel de vida de Estados Unidos usando, a su vez, la frase de "tenemos la mejor sanidad del mundo".

Este tuitero mostraba que el sueldo medio en España es de 1.700 euros, mientras que en Estados Unidos asciende a unos 4.700 euros (5.500 dólares). Por su parte, el alquiler en Madrid, según su publicación, es de 1.600 euros y en Miami de unos 1.500 euros (1.800 dólares).

Además, también apunta que la cesta básica es muy parecida en ambos países, ya que ha señalado que aquí es de 400 euros y de unos 385 (450 dólares) en Estados Unidos.

"Mismos precios, sueldos tres veces menores. ¿De verdad os seguís creyendo esta farsa. Pero, tenemos la 'mejor sanidad del mundo'", ha escrito de forma irónica el tuitero, que ha recibido una respuesta contundente de Loser.

Este le ha dicho que una ambulancia en España vale cero euros, mientras que en Estados Unidos su uso supera los 1.000 euros. La radiografía, que aquí también es gratis gracias a la sanidad pública, rebasa los 850 euros e ir a Urgencias puede llegar a los 20.000 dólares (unos 17.500 euros).

Para completar remata con que una simple operación de apendicitis aquí sale a cero euros y en Estados Unidos puede llegar a valer 100.000 dólares. "Tontos. Que sois absolutamente tontos", ha sentenciado, llegando a comentar en varios tuits que hasta ha tirado por precios más bajos de los que se pueden llegar a ver.

Losar se ha llevado todos los aplausos con su respuesta, que ya ha sido vista más de 1,6 millones de veces. Además, también ha recibido más de 24.000 me gusta y ha sido compartido más de 5.000 veces.