Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Miguel Bosé se pronuncia sobre lo que ha pasado en Venezuela y lo que dice a buen seguro va a dar que hablar
EN DIRECTO
China pide a EEUU la liberación inmediata de Maduro
Virales
Virales

Miguel Bosé se pronuncia sobre lo que ha pasado en Venezuela y lo que dice a buen seguro va a dar que hablar

Él, contrario a lo que ha dicho Donald Trump.

Sergio Coto
Sergio Coto
Miguel Bosé, durante una actuación.Getty Images

El cantante Miguel Bosé ha sido uno de los rostros conocidos que ha reaccionado desde las redes sociales al ataque de EEUU en Venezuela y a la captura por parte de las tropas norteamericanas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La noticia saltaba a primera hora de este sábado. Estados Unidos atacaba varios puntos estratégicos de Venezuela, entre ellos, una zona de la capital, Caracas. Al principio, se habían detectado varias explosiones y era todo muy confuso, de madrugada en la ciudad venezolana. 

El primer pronunciamiento fue del Gobierno de Maduro. Anunciaba en un comunicado que se trataba de un ataque de las tropas de Donald Trump y activaba un mecanismo para declarar el estado de emergencia nacional en Venezuela tras la "gravísima agresión militar". 

Tras ello, era el propio Donald Trump el que, a través de su perfil en Truth Social, daba a conocer que la operación había sido un éxito y que habían capturado a Nicolás Maduro. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", detalló.

Pero justo antes de que el presidente de EEUU iniciara su comparecencia desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), Miguel Bosé no ha dudado en hablar, al igual que ha hecho el cantante Carlos Baute, de lo que ha ocurrido en Venezuela este sábado.

"CONTIGO MI VENEZUELA, COMO SIEMPRE, DESDE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!", ha puesto, en la primera parte del mensaje que ha compartido en mayúsculas tras los pasos adoptados por EEUU.

"QUE SOPLEN LOS VIENTOS DEL CAMBIO Y DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA QUE EDMUNDO Y CORINA HAN DE LIDERAR. ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR… QUE TIEMBLEN LOS MALDITOS!!! VIVA VENEZUELA LIBRE!!!", ha señalado, en claro interés porque tanto Edmundo González, como María Corina Machado, lideren el país.

Un mensaje similar al que ha defendido la diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tras las palabras con las que Trump trataba de descartar que María Corina Machado pudiese liderar el país. 

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha señalado este sábado el líder republicano.

Militante de izquierdas desde muy joven, Maduro siempre consideró a Hugo Chávez como un sucesor revolucionario de Simón Bolívar. Antes de morir, Chávez le nombró como sucesor. A partir de entonces, tuvo que luchar por mantener vivo el espíritu del chavismo mientras hacía frente a una crisis económica sin precedentes.

04 enero
Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 