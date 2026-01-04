Miguel Bosé se pronuncia sobre lo que ha pasado en Venezuela y lo que dice a buen seguro va a dar que hablar

El cantante Miguel Bosé ha sido uno de los rostros conocidos que ha reaccionado desde las redes sociales al ataque de EEUU en Venezuela y a la captura por parte de las tropas norteamericanas del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La noticia saltaba a primera hora de este sábado. Estados Unidos atacaba varios puntos estratégicos de Venezuela, entre ellos, una zona de la capital, Caracas. Al principio, se habían detectado varias explosiones y era todo muy confuso, de madrugada en la ciudad venezolana.

El primer pronunciamiento fue del Gobierno de Maduro. Anunciaba en un comunicado que se trataba de un ataque de las tropas de Donald Trump y activaba un mecanismo para declarar el estado de emergencia nacional en Venezuela tras la "gravísima agresión militar".

Tras ello, era el propio Donald Trump el que, a través de su perfil en Truth Social, daba a conocer que la operación había sido un éxito y que habían capturado a Nicolás Maduro. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión, junto con su esposa, fuera del país. Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", detalló.

Pero justo antes de que el presidente de EEUU iniciara su comparecencia desde su residencia de Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida), Miguel Bosé no ha dudado en hablar, al igual que ha hecho el cantante Carlos Baute, de lo que ha ocurrido en Venezuela este sábado.

"CONTIGO MI VENEZUELA, COMO SIEMPRE, DESDE SIEMPRE Y PARA SIEMPRE!!", ha puesto, en la primera parte del mensaje que ha compartido en mayúsculas tras los pasos adoptados por EEUU.

"QUE SOPLEN LOS VIENTOS DEL CAMBIO Y DE LA RESTAURACIÓN DEMOCRÁTICA QUE EDMUNDO Y CORINA HAN DE LIDERAR. ESTO NO HA HECHO MÁS QUE EMPEZAR… QUE TIEMBLEN LOS MALDITOS!!! VIVA VENEZUELA LIBRE!!!", ha señalado, en claro interés porque tanto Edmundo González, como María Corina Machado, lideren el país.

Un mensaje similar al que ha defendido la diputada del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, tras las palabras con las que Trump trataba de descartar que María Corina Machado pudiese liderar el país.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha señalado este sábado el líder republicano.