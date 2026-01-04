Muchos se están frotando los ojos al ver este mensaje de Cayetana Álvarez de Toledo contra Donald Trump

La diputada del PP en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha publicado un mensaje que ha sorprendido a diestro y siniestro contra una parte de la intervención que ha protagonizado este sábado el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la detención de Nicolás Maduro.

El mandatario norteamericano compareció desde su residencia en Mar-a-Lago, la lujosa mansión que tiene al familia Trump en Palm Beach (Florida), para informar de cómo había sido la operación para atacar Venezuela y capturar a su presidente.

En un momento de su intervención, Trump ha asegurado que EEUU "se hará cargo" de Venezuela hasta que encuentre un reemplazo aceptable de Maduro y descartó la opción de María Corina Machado.

"Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha defendido el presidente norteamericano.

Al ver sus palabras, Cayetana Álvarez de Toledo no ha dudado en reaccionar. No le ha echado en cara a Trump de que le haya robado los Reyes Magos, pero sí ha mostrado su enfado con sus palabras.

"Esto que ha dicho @POTUS (Trump) es manifiestamente falso. María Corina Machado es la líder indiscutible del pueblo venezolano. Como bien sabe el secretario Marco Rubio", ha señalado, en un mensaje que suma más de 2.000 comentarios y supera los 9.000 me gusta.

"La hora de la libertad"

En un comunicado, publicado minutos antes de la comparecencia de Trump, María Corina Machado aseguró que ha llegado "la hora de la libertad" a Venezuela. "Ante su negativa (de Maduro) a aceptar una salida negociada, el Gobierno de Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país", manifestó.

"Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legitimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", expresó.

Machado abogó porque la transición "necesita a todos". "A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales", avanzó.